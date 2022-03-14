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Лавров и глава МИД Ирана обсудят ситуацию на Украине и СВПД 15 марта - РИА Новости, 14.03.2022
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Лавров и глава МИД Ирана обсудят ситуацию на Украине и СВПД 15 марта
Лавров и глава МИД Ирана обсудят ситуацию на Украине и СВПД 15 марта - РИА Новости, 14.03.2022
Лавров и глава МИД Ирана обсудят ситуацию на Украине и СВПД 15 марта
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 15 марта обсудят ситуацию на Украине и вокруг Совместного всеобъемлющего... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:38
2022-03-14T18:38
в мире
дональд трамп
владимир путин
тегеран (город)
россия
вооруженные силы рф
франция
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 15 марта обсудят ситуацию на Украине и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Пятнадцатого марта в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с его иранским коллегой Х.Амир Абдоллахианом... Министры уделят особое внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в контексте вышедшего на финишную прямую переговорного процесса в Вене", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ."Будет затронута текущая ситуация на Украине в контексте специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20220313/iran-1777923704.html
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в мире, дональд трамп, владимир путин, тегеран (город), россия, вооруженные силы рф, франция, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хосейн амир абдоллахиан, сергей лавров
18:38 14.03.2022
 
Лавров и глава МИД Ирана обсудят ситуацию на Украине и СВПД 15 марта

Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиан обсудят ситуацию на Украине и СВПД 15 марта в Москве

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 15 марта обсудят ситуацию на Украине и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Пятнадцатого марта в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с его иранским коллегой Х.Амир Абдоллахианом... Министры уделят особое внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в контексте вышедшего на финишную прямую переговорного процесса в Вене", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 14:14
В США допустили создание альтернативного соглашения по Ирану без России
"Будет затронута текущая ситуация на Украине в контексте специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Здание в городе Эрбиль, поврежденное в результате ракетного обстрела - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 14:24
КСИР взял ответственность за ракетный обстрел в Эрбиле, сообщили СМИ
 
В миреДональд ТрампВладимир ПутинТегеран (город)РоссияВооруженные силы РФФранцияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хосейн Амир АбдоллахианСергей Лавров
 
 
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