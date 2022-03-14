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В МИД рассказали о ходе переговоров по ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 14.03.2022
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В МИД рассказали о ходе переговоров по ядерной сделке с Ираном
В МИД рассказали о ходе переговоров по ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 14.03.2022
В МИД рассказали о ходе переговоров по ядерной сделке с Ираном
Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном идут в обычном режиме, искусственных задержек процесса нет, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:30
2022-03-14T10:44
иран
в мире
сша
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном идут в обычном режиме, искусственных задержек процесса нет, говорится в заявлении МИД РФ.Отмечается, что в минувшую пятницу на венских переговорах по восстановлению СВПД была объявлена пауза. Делегации вернулись в столицы для консультаций."Работа по некоторым аспектам будущей договоренности по восстановлению "ядерной сделки" продолжается. В текст еще вносятся корректировки по остающимся между США и Ираном вопросам. Ряду участников переговоров также предстоит принять политические решения относительно одобрения итогового текста договоренности. Переговоры продвигаются в обычном режиме, и ни о какой искусственной задержке процесса речи не идет", - отметили в МИД РФ.В ведомстве добавили, что Россия исходит из того, что "путь к эффективному возобновлению полноценной реализации СВПД лежит через восстановление баланса между ядерной и экономической составляющими "сделки", в равной степени соответствующими интересам всех ее сторон".
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иран, в мире, сша, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
10:30 14.03.2022 (обновлено: 10:44 14.03.2022)
 
В МИД рассказали о ходе переговоров по ядерной сделке с Ираном

В МИД рассказали, что переговоры по ядерной сделке с Ираном идут в обычном режиме

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном идут в обычном режиме, искусственных задержек процесса нет, говорится в заявлении МИД РФ.
Отмечается, что в минувшую пятницу на венских переговорах по восстановлению СВПД была объявлена пауза. Делегации вернулись в столицы для консультаций.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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"Работа по некоторым аспектам будущей договоренности по восстановлению "ядерной сделки" продолжается. В текст еще вносятся корректировки по остающимся между США и Ираном вопросам. Ряду участников переговоров также предстоит принять политические решения относительно одобрения итогового текста договоренности. Переговоры продвигаются в обычном режиме, и ни о какой искусственной задержке процесса речи не идет", - отметили в МИД РФ.
В ведомстве добавили, что Россия исходит из того, что "путь к эффективному возобновлению полноценной реализации СВПД лежит через восстановление баланса между ядерной и экономической составляющими "сделки", в равной степени соответствующими интересам всех ее сторон".
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ИранВ миреСШАРоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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