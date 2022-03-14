https://ria.ru/20220314/peregovory-1778004888.html

В МИД рассказали о ходе переговоров по ядерной сделке с Ираном

В МИД рассказали о ходе переговоров по ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 14.03.2022

В МИД рассказали о ходе переговоров по ядерной сделке с Ираном

Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном идут в обычном режиме, искусственных задержек процесса нет, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:30

2022-03-14T10:30

2022-03-14T10:44

иран

в мире

сша

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном идут в обычном режиме, искусственных задержек процесса нет, говорится в заявлении МИД РФ.Отмечается, что в минувшую пятницу на венских переговорах по восстановлению СВПД была объявлена пауза. Делегации вернулись в столицы для консультаций."Работа по некоторым аспектам будущей договоренности по восстановлению "ядерной сделки" продолжается. В текст еще вносятся корректировки по остающимся между США и Ираном вопросам. Ряду участников переговоров также предстоит принять политические решения относительно одобрения итогового текста договоренности. Переговоры продвигаются в обычном режиме, и ни о какой искусственной задержке процесса речи не идет", - отметили в МИД РФ.В ведомстве добавили, что Россия исходит из того, что "путь к эффективному возобновлению полноценной реализации СВПД лежит через восстановление баланса между ядерной и экономической составляющими "сделки", в равной степени соответствующими интересам всех ее сторон".

https://ria.ru/20220307/lavrov-1777063961.html

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иран

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, в мире, сша, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)