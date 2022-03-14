22:30 14.03.2022 (обновлено: 23:11 14.03.2022)
США обвинили российского бизнесмена в незаконном финансировании выборов
США предъявили бизнесмену Муравьеву обвинения в незаконном финансировании выборов-2018
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Власти США предъявили российскому предпринимателю Андрею Муравьеву обвинения в незаконном финансировании американских избирательных кампаний 2018 года, сообщило министерство юстиции.
Оно утверждает, что Муравьев вместе с предполагаемыми сообщниками рассчитывал таким образом получить лицензию на розничную продажу марихуаны.
"Андрей Муравьев, российский гражданин, подозревается в попытках повлиять на выборы 2018 года, сговариваясь предоставить миллион долларов его зарубежных активов кандидатам и кампаниям. Он пытался коррумпировать нашу политическую систему для продвижения своих деловых интересов", - приводятся в пресс-релизе министерства слова прокурора Дэмиана Уильямса.
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"Целью этих взносов было заручиться поддержкой кандидатов, которые могли бы помочь Муравьеву и его сообщникам получить лицензии на каннабис и марихуану. Деньги Муравьева использовались для того, чтобы компенсировать и профинансировать политические пожертвования... во Флориде, Неваде и Техасе", - сказано в сообщении.
Муравьев, как утверждает министерство, также согласился пожертвовать средства политикам в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. В числе его предполагаемых сообщников американские власти называют Андрея Кукушкина, Игоря Фрумана и Льва Парнаса, обвинения которым были предъявлены ранее.
По данным ряда СМИ, получателем незаконных пожертвований мог быть и штаб бывшего президента США Дональда Трампа. Местная пресса также утверждала, что Парнас и Фруман помогали адвокату Трампа Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности нынешнего президента Джо Байдена и его семьи на Украине.
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