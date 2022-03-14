https://ria.ru/20220314/obvinenie-1778168353.html

США обвинили российского бизнесмена в незаконном финансировании выборов

США обвинили российского бизнесмена в незаконном финансировании выборов - РИА Новости, 14.03.2022

США обвинили российского бизнесмена в незаконном финансировании выборов

Власти США предъявили российскому предпринимателю Андрею Муравьеву обвинения в незаконном финансировании американских избирательных кампаний 2018 года, сообщило РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T22:30

2022-03-14T22:30

2022-03-14T23:11

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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Власти США предъявили российскому предпринимателю Андрею Муравьеву обвинения в незаконном финансировании американских избирательных кампаний 2018 года, сообщило министерство юстиции.Оно утверждает, что Муравьев вместе с предполагаемыми сообщниками рассчитывал таким образом получить лицензию на розничную продажу марихуаны."Андрей Муравьев, российский гражданин, подозревается в попытках повлиять на выборы 2018 года, сговариваясь предоставить миллион долларов его зарубежных активов кандидатам и кампаниям. Он пытался коррумпировать нашу политическую систему для продвижения своих деловых интересов", - приводятся в пресс-релизе министерства слова прокурора Дэмиана Уильямса.Власти США считают, что 47-летний Муравьев находится на свободе и скрывается в России."Целью этих взносов было заручиться поддержкой кандидатов, которые могли бы помочь Муравьеву и его сообщникам получить лицензии на каннабис и марихуану. Деньги Муравьева использовались для того, чтобы компенсировать и профинансировать политические пожертвования... во Флориде, Неваде и Техасе", - сказано в сообщении.Муравьев, как утверждает министерство, также согласился пожертвовать средства политикам в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. В числе его предполагаемых сообщников американские власти называют Андрея Кукушкина, Игоря Фрумана и Льва Парнаса, обвинения которым были предъявлены ранее.По данным ряда СМИ, получателем незаконных пожертвований мог быть и штаб бывшего президента США Дональда Трампа. Местная пресса также утверждала, что Парнас и Фруман помогали адвокату Трампа Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности нынешнего президента Джо Байдена и его семьи на Украине.

https://ria.ru/20211022/parnas-1755897035.html

https://ria.ru/20200126/1563883776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, джо байден, дональд трамп, нью-джерси