Отличившимся во время спецоперации на Украине военным вручили госнаграды
Замминистра обороны Жидко вручил десятерым российским военнослужащим медали "За отвагу"
Военнослужащие
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Геннадий Жидко в подмосковном госпитале вручил отличившимся при проведении специальной военной операции на Украине государственные награды, десять человек получили медаль "За отвагу" и один был удостоен "Ордена Мужества", сообщает газета "Красная звезда".
"В Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Подмосковье заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Геннадий Жидко в торжественной обстановке вручил военнослужащим заслуженные награды. Один военнослужащий удостоен "Ордена Мужества", десять человек получили медаль "За отвагу", - говорится в сообщении.
Военнослужащие были награждены госнаградами согласно указу президента России Владимира Путина.
Поступившие в Центральный военный клинический госпитали имени А.А. Вишневского военнослужащие находятся в стадии реабилитации, для их скорейшего возвращения в свои подразделения принимаются все необходимые меры.
Как уточняется в сообщении, для каждого поступившего пациента группой специалистов подбираются индивидуальные реабилитационные программы, используются все современные методы лечебной физкультуры и гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии, а также массажи.
На реабилитацию после выписки отправлено уже около 1,4 тысячи военнослужащих. Все они изъявили желание вернуться к своим подразделениям для продолжения участия в специальной военной операции после полного выздоровления.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.