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Отличившимся во время спецоперации на Украине военным вручили госнаграды
Отличившимся во время спецоперации на Украине военным вручили госнаграды - РИА Новости, 14.03.2022
Отличившимся во время спецоперации на Украине военным вручили госнаграды
Замминистра обороны РФ Геннадий Жидко в подмосковном госпитале вручил отличившимся при проведении специальной военной операции на Украине государственные... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T00:32
2022-03-14T00:32
россия
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Геннадий Жидко в подмосковном госпитале вручил отличившимся при проведении специальной военной операции на Украине государственные награды, десять человек получили медаль "За отвагу" и один был удостоен "Ордена Мужества", сообщает газета "Красная звезда".Военнослужащие были награждены госнаградами согласно указу президента России Владимира Путина.Поступившие в Центральный военный клинический госпитали имени А.А. Вишневского военнослужащие находятся в стадии реабилитации, для их скорейшего возвращения в свои подразделения принимаются все необходимые меры.Как уточняется в сообщении, для каждого поступившего пациента группой специалистов подбираются индивидуальные реабилитационные программы, используются все современные методы лечебной физкультуры и гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии, а также массажи.На реабилитацию после выписки отправлено уже около 1,4 тысячи военнослужащих. Все они изъявили желание вернуться к своим подразделениям для продолжения участия в специальной военной операции после полного выздоровления.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, общество
00:32 14.03.2022
 
Отличившимся во время спецоперации на Украине военным вручили госнаграды

Замминистра обороны Жидко вручил десятерым российским военнослужащим медали "За отвагу"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащие
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Геннадий Жидко в подмосковном госпитале вручил отличившимся при проведении специальной военной операции на Украине государственные награды, десять человек получили медаль "За отвагу" и один был удостоен "Ордена Мужества", сообщает газета "Красная звезда".
"В Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Подмосковье заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Геннадий Жидко в торжественной обстановке вручил военнослужащим заслуженные награды. Один военнослужащий удостоен "Ордена Мужества", десять человек получили медаль "За отвагу", - говорится в сообщении.
Военнослужащие были награждены госнаградами согласно указу президента России Владимира Путина.
Поступившие в Центральный военный клинический госпитали имени А.А. Вишневского военнослужащие находятся в стадии реабилитации, для их скорейшего возвращения в свои подразделения принимаются все необходимые меры.
Как уточняется в сообщении, для каждого поступившего пациента группой специалистов подбираются индивидуальные реабилитационные программы, используются все современные методы лечебной физкультуры и гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии, а также массажи.
На реабилитацию после выписки отправлено уже около 1,4 тысячи военнослужащих. Все они изъявили желание вернуться к своим подразделениям для продолжения участия в специальной военной операции после полного выздоровления.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручает государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 11:59
Шойгу вручил госнаграды отличившимся во время спецоперации на Украине
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФОбщество
 
 
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