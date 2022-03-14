Евкуров вручил 12 медалей "За отвагу" участникам спецоперации на Украине
Евкуров вручил орден Мужества и 12 медалей "За отвагу" участникам спецоперации на Украине
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил орден Мужества и 12 медалей "За отвагу" военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили журналистам в Минобороны.
"Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко в Москве вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции - орден Мужества и 12 медалей "За отвагу", - говорится в сообщении.
Евкуров от имени министра и начальника Генштаба ВС РФ пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения в строй, а также поблагодарил их за службу и объявил, что в министерстве гордятся и рассчитывают на них.
Начальник госпиталя полковник медицинской службы Денис Давыдов доложил замминистра, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие сейчас проходят реабилитацию.
Как рассказали в Минобороны, Главный военный клинический госпиталь является флагманом отечественной военной медицины. Его специалисты имеют опыт оказания специализированной медицинской помощи раненым и больным в военно-полевых условиях и располагают возможностями современного высокотехнологичного лечения. Ежегодно в специализированных лечебно-диагностических центрах госпиталя получают лечение более 60 тысяч стационарных больных, выполняется 17 тысяч операций.