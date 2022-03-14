https://ria.ru/20220314/muzhestvo-1778113933.html

Евкуров вручил 12 медалей "За отвагу" участникам спецоперации на Украине

Евкуров вручил 12 медалей "За отвагу" участникам спецоперации на Украине - РИА Новости, 14.03.2022

Евкуров вручил 12 медалей "За отвагу" участникам спецоперации на Украине

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил орден Мужества и 12 медалей "За отвагу" военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции на... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:59

2022-03-14T16:59

2022-03-14T16:59

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил орден Мужества и 12 медалей "За отвагу" военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили журналистам в Минобороны."Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко в Москве вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции - орден Мужества и 12 медалей "За отвагу", - говорится в сообщении.Евкуров от имени министра и начальника Генштаба ВС РФ пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения в строй, а также поблагодарил их за службу и объявил, что в министерстве гордятся и рассчитывают на них.Начальник госпиталя полковник медицинской службы Денис Давыдов доложил замминистра, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие сейчас проходят реабилитацию.Как рассказали в Минобороны, Главный военный клинический госпиталь является флагманом отечественной военной медицины. Его специалисты имеют опыт оказания специализированной медицинской помощи раненым и больным в военно-полевых условиях и располагают возможностями современного высокотехнологичного лечения. Ежегодно в специализированных лечебно-диагностических центрах госпиталя получают лечение более 60 тысяч стационарных больных, выполняется 17 тысяч операций.

https://ria.ru/20220314/demilitarizatsiya-1778072315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

юнус-бек евкуров, москва, россия, украина, общество, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины