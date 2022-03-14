Рейтинг@Mail.ru
Евкуров вручил 12 медалей "За отвагу" участникам спецоперации на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/muzhestvo-1778113933.html
Евкуров вручил 12 медалей "За отвагу" участникам спецоперации на Украине
Евкуров вручил 12 медалей "За отвагу" участникам спецоперации на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Евкуров вручил 12 медалей "За отвагу" участникам спецоперации на Украине
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил орден Мужества и 12 медалей "За отвагу" военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции на... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:59
2022-03-14T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
юнус-бек евкуров
москва
россия
украина
общество
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568911859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59963d1286fe92bfc36e196de18db0e1.jpg
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил орден Мужества и 12 медалей "За отвагу" военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили журналистам в Минобороны."Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко в Москве вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции - орден Мужества и 12 медалей "За отвагу", - говорится в сообщении.Евкуров от имени министра и начальника Генштаба ВС РФ пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения в строй, а также поблагодарил их за службу и объявил, что в министерстве гордятся и рассчитывают на них.Начальник госпиталя полковник медицинской службы Денис Давыдов доложил замминистра, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие сейчас проходят реабилитацию.Как рассказали в Минобороны, Главный военный клинический госпиталь является флагманом отечественной военной медицины. Его специалисты имеют опыт оказания специализированной медицинской помощи раненым и больным в военно-полевых условиях и располагают возможностями современного высокотехнологичного лечения. Ежегодно в специализированных лечебно-диагностических центрах госпиталя получают лечение более 60 тысяч стационарных больных, выполняется 17 тысяч операций.
https://ria.ru/20220314/demilitarizatsiya-1778072315.html
москва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568911859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11c416577dd369bce13d411371ecf535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юнус-бек евкуров, москва, россия, украина, общество, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
16:59 14.03.2022
 
Евкуров вручил 12 медалей "За отвагу" участникам спецоперации на Украине

Евкуров вручил орден Мужества и 12 медалей "За отвагу" участникам спецоперации на Украине

© РИА Новости / Алексей Ерешко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Ерешко
Перейти в фотобанк
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил орден Мужества и 12 медалей "За отвагу" военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили журналистам в Минобороны.
"Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко в Москве вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции - орден Мужества и 12 медалей "За отвагу", - говорится в сообщении.
Евкуров от имени министра и начальника Генштаба ВС РФ пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения в строй, а также поблагодарил их за службу и объявил, что в министерстве гордятся и рассчитывают на них.
Начальник госпиталя полковник медицинской службы Денис Давыдов доложил замминистра, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие сейчас проходят реабилитацию.
Как рассказали в Минобороны, Главный военный клинический госпиталь является флагманом отечественной военной медицины. Его специалисты имеют опыт оказания специализированной медицинской помощи раненым и больным в военно-полевых условиях и располагают возможностями современного высокотехнологичного лечения. Ежегодно в специализированных лечебно-диагностических центрах госпиталя получают лечение более 60 тысяч стационарных больных, выполняется 17 тысяч операций.
Боец Народной милиции ДНР у разбитой бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 14:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле ответили на вопрос о продолжительности спецоперации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЮнус-Бек ЕвкуровМоскваРоссияУкраинаОбществоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала