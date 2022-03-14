https://ria.ru/20220314/minoborony-1777997023.html

Минобороны координируется с представителями ООН по гуманитарным вопросам

Минобороны координируется с представителями ООН по гуманитарным вопросам - РИА Новости, 14.03.2022

Минобороны координируется с представителями ООН по гуманитарным вопросам

Минобороны России в рамках спецоперации на Украине находится в тесной координации с представителями ООН по гуманитарным вопросам, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:43

2022-03-14T09:43

2022-03-14T10:19

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

петр ильичев

вооруженные силы рф

украина

оон

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минобороны России в рамках спецоперации на Украине находится в тесной координации с представителями ООН по гуманитарным вопросам, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев."В ходе указанной операции Минобороны России находится в тесной координации с представителями ООН, в частности, Управлением по координации гуманитарных вопросов для оперативного решения задач гуманитарного реагирования", - сказал Ильичев.Он добавил, что при рассмотрении в Совбезе гуманитарной ситуации на Украине и работы над текстом соответствующего документа - резолюции, предложенной Францией и Мексикой, - Москва принимает "активные усилия с тем, чтобы были учтены российские озабоченности, в том числе по обеспечению безопасности мирных граждан".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

https://ria.ru/20220313/chavushoglu-1777922357.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), петр ильичев, вооруженные силы рф, украина, оон