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Минобороны координируется с представителями ООН по гуманитарным вопросам - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/minoborony-1777997023.html
Минобороны координируется с представителями ООН по гуманитарным вопросам
Минобороны координируется с представителями ООН по гуманитарным вопросам - РИА Новости, 14.03.2022
Минобороны координируется с представителями ООН по гуманитарным вопросам
Минобороны России в рамках спецоперации на Украине находится в тесной координации с представителями ООН по гуманитарным вопросам, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:43
2022-03-14T10:19
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
петр ильичев
вооруженные силы рф
украина
оон
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минобороны России в рамках спецоперации на Украине находится в тесной координации с представителями ООН по гуманитарным вопросам, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев."В ходе указанной операции Минобороны России находится в тесной координации с представителями ООН, в частности, Управлением по координации гуманитарных вопросов для оперативного решения задач гуманитарного реагирования", - сказал Ильичев.Он добавил, что при рассмотрении в Совбезе гуманитарной ситуации на Украине и работы над текстом соответствующего документа - резолюции, предложенной Францией и Мексикой, - Москва принимает "активные усилия с тем, чтобы были учтены российские озабоченности, в том числе по обеспечению безопасности мирных граждан".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html
https://ria.ru/20220313/chavushoglu-1777922357.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), петр ильичев, вооруженные силы рф, украина, оон
09:43 14.03.2022 (обновлено: 10:19 14.03.2022)
 
Минобороны координируется с представителями ООН по гуманитарным вопросам

Дипломат Ильичев: Минобороны координируется с представителями ООН по гуманитарным вопросам

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минобороны России в рамках спецоперации на Украине находится в тесной координации с представителями ООН по гуманитарным вопросам, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев.
"В ходе указанной операции Минобороны России находится в тесной координации с представителями ООН, в частности, Управлением по координации гуманитарных вопросов для оперативного решения задач гуманитарного реагирования", - сказал Ильичев.
Он добавил, что при рассмотрении в Совбезе гуманитарной ситуации на Украине и работы над текстом соответствующего документа - резолюции, предложенной Францией и Мексикой, - Москва принимает "активные усилия с тем, чтобы были учтены российские озабоченности, в том числе по обеспечению безопасности мирных граждан".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Участники антироссийской акции протеста в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 08:00
Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.
Читайте полный текст интервью >>>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 13:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Чавушоглу заявил, что предлагал открыть гуманитарный коридор в Мариуполе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Петр ИльичевВооруженные силы РФУкраинаООН
 
 
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