09:43 14.03.2022 (обновлено: 10:19 14.03.2022)
Минобороны координируется с представителями ООН по гуманитарным вопросам
Дипломат Ильичев: Минобороны координируется с представителями ООН по гуманитарным вопросам
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минобороны России в рамках спецоперации на Украине находится в тесной координации с представителями ООН по гуманитарным вопросам, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев.
"В ходе указанной операции Минобороны России находится в тесной координации с представителями ООН, в частности, Управлением по координации гуманитарных вопросов для оперативного решения задач гуманитарного реагирования", - сказал Ильичев.
Он добавил, что при рассмотрении в Совбезе гуманитарной ситуации на Украине и работы над текстом соответствующего документа - резолюции, предложенной Францией и Мексикой, - Москва принимает "активные усилия с тем, чтобы были учтены российские озабоченности, в том числе по обеспечению безопасности мирных граждан".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.