https://ria.ru/20220314/mediatek-1778064525.html

Новый процессор MediaTek для смартфонов оказался мощнее Snapdragon 8 Gen 1

Новый процессор MediaTek для смартфонов оказался мощнее Snapdragon 8 Gen 1 - РИА Новости, 14.03.2022

Новый процессор MediaTek для смартфонов оказался мощнее Snapdragon 8 Gen 1

Первые тесты наиболее мощного мобильного процессора от MediaTek в 2022-м показали его преимущество над конкурентами. О Dimensity 9000 сообщает Gizmochina. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:06

2022-03-14T14:06

2022-03-14T14:06

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первые тесты наиболее мощного мобильного процессора от MediaTek в 2022-м показали его преимущество над конкурентами. О Dimensity 9000 сообщает Gizmochina.Тайваньский чип был протестирован в GeekBench вместе с еще неанонсированным смартфоном Xiaomi. Устройство набрало 1309 баллов в одноядерном тесте и 4546 баллов в многоядерном тесте, что больше, чем у Exynos 2200 от Samsung и Snapdragon 8 Gen 1.Единственным мобильным процессором, который превосходит в синтетическом бенчмарке Dimensity 9000, стал Apple A15 Bionic, используемый в iPhone. Однокристальная система из Купертино набирает 1734 балла в одноядерном тесте и 4818 баллов в многоядерном тесте.Ожидается, что первым смартфоном, который получит MediaTek Dimensity 9000, станет Xiaomi Redmi K50 Pro+. Это субфлагманская модель, которая обеспечит высокую производительность при умеренной цене.

https://ria.ru/20220309/apple-1777281015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, samsung, apple, apple iphone