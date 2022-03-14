https://ria.ru/20220314/mediatek-1778064525.html
Новый процессор MediaTek для смартфонов оказался мощнее Snapdragon 8 Gen 1
Новый процессор MediaTek для смартфонов оказался мощнее Snapdragon 8 Gen 1 - РИА Новости, 14.03.2022
Новый процессор MediaTek для смартфонов оказался мощнее Snapdragon 8 Gen 1
Первые тесты наиболее мощного мобильного процессора от MediaTek в 2022-м показали его преимущество над конкурентами. О Dimensity 9000 сообщает Gizmochina. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:06
2022-03-14T14:06
2022-03-14T14:06
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первые тесты наиболее мощного мобильного процессора от MediaTek в 2022-м показали его преимущество над конкурентами. О Dimensity 9000 сообщает Gizmochina.Тайваньский чип был протестирован в GeekBench вместе с еще неанонсированным смартфоном Xiaomi. Устройство набрало 1309 баллов в одноядерном тесте и 4546 баллов в многоядерном тесте, что больше, чем у Exynos 2200 от Samsung и Snapdragon 8 Gen 1.Единственным мобильным процессором, который превосходит в синтетическом бенчмарке Dimensity 9000, стал Apple A15 Bionic, используемый в iPhone. Однокристальная система из Купертино набирает 1734 балла в одноядерном тесте и 4818 баллов в многоядерном тесте.Ожидается, что первым смартфоном, который получит MediaTek Dimensity 9000, станет Xiaomi Redmi K50 Pro+. Это субфлагманская модель, которая обеспечит высокую производительность при умеренной цене.
https://ria.ru/20220309/apple-1777281015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, samsung, apple, apple iphone