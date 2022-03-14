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Премьер Люксембурга призвал к переговорам России и Украины на высшем уровне - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/lyuksemburg-1778061800.html
Премьер Люксембурга призвал к переговорам России и Украины на высшем уровне
Премьер Люксембурга призвал к переговорам России и Украины на высшем уровне - РИА Новости, 14.03.2022
Премьер Люксембурга призвал к переговорам России и Украины на высшем уровне
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал к переговорам по Украине на высшем уровне. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:01
2022-03-14T14:09
в мире
люксембург (государство)
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал к переговорам по Украине на высшем уровне."Я призвал к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров на высшем уровне", - написал премьер Люксембурга в Twitter.По его словам, боевые действия на Украине "должны остановиться".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778032197.html
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в мире, люксембург (государство), россия, украина
14:01 14.03.2022 (обновлено: 14:09 14.03.2022)
 
Премьер Люксембурга призвал к переговорам России и Украины на высшем уровне

Премьер Люксембурга Беттель призвал к переговорам России и Украины на высшем уровне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал к переговорам по Украине на высшем уровне.
"Я призвал к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров на высшем уровне", - написал премьер Люксембурга в Twitter.
По его словам, боевые действия на Украине "должны остановиться".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛюксембург (государство)РоссияУкраина
 
 
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