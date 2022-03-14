https://ria.ru/20220314/lyuksemburg-1778061800.html

Премьер Люксембурга призвал к переговорам России и Украины на высшем уровне

Премьер Люксембурга призвал к переговорам России и Украины на высшем уровне - РИА Новости, 14.03.2022

Премьер Люксембурга призвал к переговорам России и Украины на высшем уровне

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал к переговорам по Украине на высшем уровне. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:01

2022-03-14T14:01

2022-03-14T14:09

в мире

люксембург (государство)

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал к переговорам по Украине на высшем уровне."Я призвал к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров на высшем уровне", - написал премьер Люксембурга в Twitter.По его словам, боевые действия на Украине "должны остановиться".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778032197.html

люксембург (государство)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, люксембург (государство), россия, украина