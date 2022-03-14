https://ria.ru/20220314/lyuksemburg-1778061800.html
Премьер Люксембурга призвал к переговорам России и Украины на высшем уровне
Премьер Люксембурга призвал к переговорам России и Украины на высшем уровне - РИА Новости, 14.03.2022
Премьер Люксембурга призвал к переговорам России и Украины на высшем уровне
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал к переговорам по Украине на высшем уровне. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:01
2022-03-14T14:01
2022-03-14T14:09
в мире
люксембург (государство)
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153346/20/1533462080_0:0:2533:1425_1920x0_80_0_0_e2fd33faef5c8ed25489e9509f2251ec.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал к переговорам по Украине на высшем уровне."Я призвал к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров на высшем уровне", - написал премьер Люксембурга в Twitter.По его словам, боевые действия на Украине "должны остановиться".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778032197.html
люксембург (государство)
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153346/20/1533462080_0:0:2533:1901_1920x0_80_0_0_e086f3d850dd851a2280ab5f867afb99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, люксембург (государство), россия, украина
14:01 14.03.2022 (обновлено: 14:09 14.03.2022)
Премьер Люксембурга призвал к переговорам России и Украины на высшем уровне
Премьер Люксембурга Беттель призвал к переговорам России и Украины на высшем уровне