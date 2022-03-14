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Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 14.03.2022

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР

Украинские войска чуть более чем за час три раза открывали огонь по населенным пунктам Калиново и Ирмено в Луганской народной республике, всего выпущено 17... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:09

2022-03-14T14:09

2022-03-14T14:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска чуть более чем за час три раза открывали огонь по населенным пунктам Калиново и Ирмено в Луганской народной республике, всего выпущено 17 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, опубликованным в Telegram-канале, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела в 11.50, 12.35, 13.10 (совпадает с мск). Все снаряды были выпущены со стороны населенного пункта Троицкое, в том числе "в сторону населенного пункта Калиново: артиллерийское орудие 122 миллиметра (6 снарядов); населенного пункта Ирмено: артиллерийское орудие 122 миллиметра (6 снарядов); населенного пункта Калиново: артиллерийское орудие 122 миллиметра (5 снарядов)", отмечается в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия