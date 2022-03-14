https://ria.ru/20220314/kultura-1778094297.html
МИД Венесуэлы осудил кампанию Запада по дискриминации русской культуры
МИД Венесуэлы осудил кампанию Запада по дискриминации русской культуры - РИА Новости, 14.03.2022
МИД Венесуэлы осудил кампанию Запада по дискриминации русской культуры
Каракас считает, что действия против русской культуры и языка в странах Запада отвратительны и являются ксенофобией, заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:50
2022-03-14T15:50
2022-03-14T15:50
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АНТАЛЬЯ, 14 мар – РИА Новости. Каракас считает, что действия против русской культуры и языка в странах Запада отвратительны и являются ксенофобией, заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия."Это подло и ужасно. Это против человечности и человечества. Ценности русской культуры являются частью всемирного наследия. Это подло, ужасно и является ксенофобией. Мы осуждаем это в жесткой форме, очень решительно", - сказал министр.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, новости культуры, культура, венесуэла, россия
МИД Венесуэлы осудил кампанию Запада по дискриминации русской культуры
Глава МИД Венесуэлы Пласенсия назвал действия Запада против русской культуры ксенофобией