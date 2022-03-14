Рейтинг@Mail.ru
МИД Венесуэлы осудил кампанию Запада по дискриминации русской культуры - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220314/kultura-1778094297.html
МИД Венесуэлы осудил кампанию Запада по дискриминации русской культуры
МИД Венесуэлы осудил кампанию Запада по дискриминации русской культуры - РИА Новости, 14.03.2022
МИД Венесуэлы осудил кампанию Запада по дискриминации русской культуры
Каракас считает, что действия против русской культуры и языка в странах Запада отвратительны и являются ксенофобией, заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:50
2022-03-14T15:50
культура
в мире
новости культуры
культура
венесуэла
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777407990_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_8d0fb454db6aef9140f564e2b6d66138.jpg
АНТАЛЬЯ, 14 мар – РИА Новости. Каракас считает, что действия против русской культуры и языка в странах Запада отвратительны и являются ксенофобией, заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия."Это подло и ужасно. Это против человечности и человечества. Ценности русской культуры являются частью всемирного наследия. Это подло, ужасно и является ксенофобией. Мы осуждаем это в жесткой форме, очень решительно", - сказал министр.
https://ria.ru/20220306/erdogan-1776922060.html
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777405729_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_95737703b9c172d437a6a2a0efe7a4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новости культуры, культура, венесуэла, россия
15:50 14.03.2022
 
МИД Венесуэлы осудил кампанию Запада по дискриминации русской культуры

Глава МИД Венесуэлы Пласенсия назвал действия Запада против русской культуры ксенофобией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Московский Кремль
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 14 мар – РИА Новости. Каракас считает, что действия против русской культуры и языка в странах Запада отвратительны и являются ксенофобией, заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия.
"Это подло и ужасно. Это против человечности и человечества. Ценности русской культуры являются частью всемирного наследия. Это подло, ужасно и является ксенофобией. Мы осуждаем это в жесткой форме, очень решительно", - сказал министр.
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 14:49
Эрдоган раскритиковал кампанию Запада по дискриминации русской культуры
 
КультураВ миреНовости культурыКультураВенесуэлаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала