https://ria.ru/20220314/kultura-1778094297.html

МИД Венесуэлы осудил кампанию Запада по дискриминации русской культуры

МИД Венесуэлы осудил кампанию Запада по дискриминации русской культуры - РИА Новости, 14.03.2022

МИД Венесуэлы осудил кампанию Запада по дискриминации русской культуры

Каракас считает, что действия против русской культуры и языка в странах Запада отвратительны и являются ксенофобией, заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:50

2022-03-14T15:50

2022-03-14T15:50

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АНТАЛЬЯ, 14 мар – РИА Новости. Каракас считает, что действия против русской культуры и языка в странах Запада отвратительны и являются ксенофобией, заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия."Это подло и ужасно. Это против человечности и человечества. Ценности русской культуры являются частью всемирного наследия. Это подло, ужасно и является ксенофобией. Мы осуждаем это в жесткой форме, очень решительно", - сказал министр.

https://ria.ru/20220306/erdogan-1776922060.html

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Ольга Маркова

в мире, новости культуры, культура, венесуэла, россия