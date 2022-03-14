https://ria.ru/20220314/kontakty-1778156684.html
Беннет рассказал Путину о контактах по Украине с главами стран
Беннет рассказал Путину о контактах по Украине с главами стран - РИА Новости, 14.03.2022
Беннет рассказал Путину о контактах по Украине с главами стран
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет информировал президента России Владимира Путина о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:36
2022-03-14T20:36
2022-03-14T20:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
нафтали беннет
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет информировал президента России Владимира Путина о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда государств, сообщает пресс-служба Кремля."Нафтали Беннет информировал президента России о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда государств", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778154982.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, нафтали беннет, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, израиль
Беннет рассказал Путину о контактах по Украине с главами стран
Кремль: Беннет сообщил Путину о контактах по украинской проблематике с главами ряда стран