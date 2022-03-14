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Роскомнадзор предупредил об ответственности за участие в киберпреступлениях - РИА Новости, 14.03.2022
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Роскомнадзор предупредил об ответственности за участие в киберпреступлениях
Роскомнадзор предупредил об ответственности за участие в киберпреступлениях - РИА Новости, 14.03.2022
Роскомнадзор предупредил об ответственности за участие в киберпреступлениях
Роскомнадзор предупредил об ответственности, в том числе уголовной, за участие в киберпреступлениях, с 24 февраля резко выросло число кибератак в отношении... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:50
2022-03-14T19:16
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
кибербезопасность
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роскомнадзор предупредил об ответственности, в том числе уголовной, за участие в киберпреступлениях, с 24 февраля резко выросло число кибератак в отношении информационных систем и инфраструктуры электронного правительства России, говорится в сообщении ведомства."Напоминаем гражданам России о недопустимости участия в киберпреступлениях, об ответственности, в том числе уголовной, за подобные противоправные действия... Начиная с 24 февраля в отношении информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Российской Федерации резко увеличилось количество кибератак", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что для атак применяются значительные вычислительные мощности, злоумышленники стараются активно привлекать к противоправным действиям российских пользователей, а в социальных сетях "развернута широкая агитационная кампания".
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, кибербезопасность
18:50 14.03.2022 (обновлено: 19:16 14.03.2022)
 
Роскомнадзор предупредил об ответственности за участие в киберпреступлениях

РКН предупредил об ответственности, в том числе уголовной, за участие в киберпреступлениях

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роскомнадзор предупредил об ответственности, в том числе уголовной, за участие в киберпреступлениях, с 24 февраля резко выросло число кибератак в отношении информационных систем и инфраструктуры электронного правительства России, говорится в сообщении ведомства.
"Напоминаем гражданам России о недопустимости участия в киберпреступлениях, об ответственности, в том числе уголовной, за подобные противоправные действия... Начиная с 24 февраля в отношении информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Российской Федерации резко увеличилось количество кибератак", - говорится в сообщении.
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Ведомство отмечает, что для атак применяются значительные вычислительные мощности, злоумышленники стараются активно привлекать к противоправным действиям российских пользователей, а в социальных сетях "развернута широкая агитационная кампания".
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияКибербезопасность
 
 
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