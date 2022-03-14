https://ria.ru/20220314/kiberprestupleniya-1778135584.html

Роскомнадзор предупредил об ответственности за участие в киберпреступлениях

Роскомнадзор предупредил об ответственности за участие в киберпреступлениях - РИА Новости, 14.03.2022

Роскомнадзор предупредил об ответственности за участие в киберпреступлениях

Роскомнадзор предупредил об ответственности, в том числе уголовной, за участие в киберпреступлениях, с 24 февраля резко выросло число кибератак в отношении... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:50

2022-03-14T18:50

2022-03-14T19:16

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

кибербезопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150816/31/1508163133_0:309:3076:2039_1920x0_80_0_0_8f6b95df3d091b2619b1b14703292240.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роскомнадзор предупредил об ответственности, в том числе уголовной, за участие в киберпреступлениях, с 24 февраля резко выросло число кибератак в отношении информационных систем и инфраструктуры электронного правительства России, говорится в сообщении ведомства."Напоминаем гражданам России о недопустимости участия в киберпреступлениях, об ответственности, в том числе уголовной, за подобные противоправные действия... Начиная с 24 февраля в отношении информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Российской Федерации резко увеличилось количество кибератак", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что для атак применяются значительные вычислительные мощности, злоумышленники стараются активно привлекать к противоправным действиям российских пользователей, а в социальных сетях "развернута широкая агитационная кампания".

https://ria.ru/20220311/kiberataki-1777590269.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, кибербезопасность