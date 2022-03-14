https://ria.ru/20220314/inostrantsy-1778123060.html
Боевики теробороны Украины удерживают почти семь тысяч иностранцев
Боевики теробороны Украины удерживают почти семь тысяч иностранцев - РИА Новости, 14.03.2022
Боевики теробороны Украины удерживают почти семь тысяч иностранцев
Почти 7 тысяч иностранцев продолжают оставаться в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны Украины, заявил на брифинге начальник Национального... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:42
2022-03-14T17:42
2022-03-14T17:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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вооруженные силы рф
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Почти 7 тысяч иностранцев продолжают оставаться в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны Украины, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 972 гражданина из 22 иностранных государств, а также экипажи более 50-ти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины", - сказал Мизинцев.Он отметил, что по дальнейшей судьбе этих граждан организована круглосуточная точечная работа с представителями дипломатических ведомств."Вместе с тем украинские власти практически никак не реагируют на обращения иностранных государств о спасении соотечественников, оказавшихся в бедственном положении", - рассказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/natsbaty-1778120364.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, украина
Боевики теробороны Украины удерживают почти семь тысяч иностранцев
Минобороны заявило, что боевики теробороны Украины удерживают почти семь тысяч иностранцев