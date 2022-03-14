17:54 14.03.2022 (обновлено: 17:55 14.03.2022)
Россия собрала 18 тысяч тонн гумпомощи для освобожденных территорий Украины
Минобороны: в России собрали 18 тысяч тонн гумпомощи для освобожденных территорий Украины
© РИА Новости / Виктор АнтонюкСотрудник МЧС ДНР раздает бутыли воды и продуктовые наборы из гуманитарной помощи
Сотрудник МЧС ДНР раздает бутыли воды и продуктовые наборы из гуманитарной помощи. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 18 тысяч тонн гуманитарной помощи собрали граждане России для жителей освобожденных территорий Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев
"Федеральными органами исполнительной власти совместно с регионами, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора уже собрано более 18 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что всего в субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения беженцев из Украины.
По данным Минобороны, в населенные пункты Киевской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Харьковской, Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик в ходе проведения 306 гуманитарных акций уже доставлено 2 165 тонн гуманитарного груза, в том числе за истекшие сутки проведены 23 акции, мирному населению освобожденных районов переданы 110 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания. В настоящее время проводятся 16 запланированных гуманитарных акций в Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых гражданскому населению передаются 150 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания длительного хранения.