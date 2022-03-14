https://ria.ru/20220314/gumpomosch-1778125599.html

Россия собрала 18 тысяч тонн гумпомощи для освобожденных территорий Украины

Россия собрала 18 тысяч тонн гумпомощи для освобожденных территорий Украины - РИА Новости, 14.03.2022

Россия собрала 18 тысяч тонн гумпомощи для освобожденных территорий Украины

Более 18 тысяч тонн гуманитарной помощи собрали граждане России для жителей освобожденных территорий Украины, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:54

2022-03-14T17:54

2022-03-14T17:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777018621_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_1b2dd488811640621d828b4b9fe68104.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 18 тысяч тонн гуманитарной помощи собрали граждане России для жителей освобожденных территорий Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев"Федеральными органами исполнительной власти совместно с регионами, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора уже собрано более 18 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего в субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения беженцев из Украины.По данным Минобороны, в населенные пункты Киевской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Харьковской, Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик в ходе проведения 306 гуманитарных акций уже доставлено 2 165 тонн гуманитарного груза, в том числе за истекшие сутки проведены 23 акции, мирному населению освобожденных районов переданы 110 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания. В настоящее время проводятся 16 запланированных гуманитарных акций в Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых гражданскому населению передаются 150 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания длительного хранения.

https://ria.ru/20220314/mariupol-1778096012.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, украина