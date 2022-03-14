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Россия собрала 18 тысяч тонн гумпомощи для освобожденных территорий Украины - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/gumpomosch-1778125599.html
Россия собрала 18 тысяч тонн гумпомощи для освобожденных территорий Украины
Россия собрала 18 тысяч тонн гумпомощи для освобожденных территорий Украины - РИА Новости, 14.03.2022
Россия собрала 18 тысяч тонн гумпомощи для освобожденных территорий Украины
Более 18 тысяч тонн гуманитарной помощи собрали граждане России для жителей освобожденных территорий Украины, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:54
2022-03-14T17:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 18 тысяч тонн гуманитарной помощи собрали граждане России для жителей освобожденных территорий Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев"Федеральными органами исполнительной власти совместно с регионами, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора уже собрано более 18 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего в субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения беженцев из Украины.По данным Минобороны, в населенные пункты Киевской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Харьковской, Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик в ходе проведения 306 гуманитарных акций уже доставлено 2 165 тонн гуманитарного груза, в том числе за истекшие сутки проведены 23 акции, мирному населению освобожденных районов переданы 110 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания. В настоящее время проводятся 16 запланированных гуманитарных акций в Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых гражданскому населению передаются 150 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания длительного хранения.
https://ria.ru/20220314/mariupol-1778096012.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, украина
17:54 14.03.2022 (обновлено: 17:55 14.03.2022)
 
Россия собрала 18 тысяч тонн гумпомощи для освобожденных территорий Украины

Минобороны: в России собрали 18 тысяч тонн гумпомощи для освобожденных территорий Украины

© РИА Новости / Виктор АнтонюкСотрудник МЧС ДНР раздает бутыли воды и продуктовые наборы из гуманитарной помощи
Сотрудник МЧС ДНР раздает бутыли воды и продуктовые наборы из гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Сотрудник МЧС ДНР раздает бутыли воды и продуктовые наборы из гуманитарной помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 18 тысяч тонн гуманитарной помощи собрали граждане России для жителей освобожденных территорий Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев
"Федеральными органами исполнительной власти совместно с регионами, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора уже собрано более 18 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов", - сказал Мизинцев.
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Он уточнил, что всего в субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения беженцев из Украины.
По данным Минобороны, в населенные пункты Киевской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Харьковской, Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик в ходе проведения 306 гуманитарных акций уже доставлено 2 165 тонн гуманитарного груза, в том числе за истекшие сутки проведены 23 акции, мирному населению освобожденных районов переданы 110 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания. В настоящее время проводятся 16 запланированных гуманитарных акций в Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых гражданскому населению передаются 150 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания длительного хранения.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил МизинцевУкраина
 
 
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