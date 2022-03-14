https://ria.ru/20220314/germaniya-1777996891.html

Германия хочет закупить до 35 американских истребителей F-35, сообщили СМИ

Германия хочет закупить до 35 американских истребителей F-35, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2022

Германия хочет закупить до 35 американских истребителей F-35, сообщили СМИ

Германия планирует закупить для своих ВВС до 35 американских истребителей F-35, передает агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:42

2022-03-14T09:42

2022-03-14T09:42

в мире

германия

lockheed martin

f-35

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БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Германия планирует закупить для своих ВВС до 35 американских истребителей F-35, передает агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве."Правительство Германии хочет оснастить свои ВВС американскими самолетами F-35", - приводит агентство слова источников.Истребители производства американской компании Lockheed Martin могут прийти на замену реактивным самолетам Tornado."Источники сообщают, что вооруженные силы Германии планируют купить до 35 истребителей", - сообщает агентство.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/vooruzhenie-1777753196.html

https://ria.ru/20220224/f-35-1774848641.html

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, lockheed martin , f-35