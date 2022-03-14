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Германия хочет закупить до 35 американских истребителей F-35, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2022
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Германия хочет закупить до 35 американских истребителей F-35, сообщили СМИ
Германия хочет закупить до 35 американских истребителей F-35, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2022
Германия хочет закупить до 35 американских истребителей F-35, сообщили СМИ
Германия планирует закупить для своих ВВС до 35 американских истребителей F-35, передает агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:42
2022-03-14T09:42
в мире
германия
lockheed martin
f-35
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БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Германия планирует закупить для своих ВВС до 35 американских истребителей F-35, передает агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве."Правительство Германии хочет оснастить свои ВВС американскими самолетами F-35", - приводит агентство слова источников.Истребители производства американской компании Lockheed Martin могут прийти на замену реактивным самолетам Tornado."Источники сообщают, что вооруженные силы Германии планируют купить до 35 истребителей", - сообщает агентство.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/vooruzhenie-1777753196.html
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в мире, германия, lockheed martin , f-35
09:42 14.03.2022
 
Германия хочет закупить до 35 американских истребителей F-35, сообщили СМИ

DPA: Германия хочет закупить до 35 американских истребителей F-35

© AP Photo / Markus SchreiberГерманский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Германский бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Германия планирует закупить для своих ВВС до 35 американских истребителей F-35, передает агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве.
"Правительство Германии хочет оснастить свои ВВС американскими самолетами F-35", - приводит агентство слова источников.
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Истребители производства американской компании Lockheed Martin могут прийти на замену реактивным самолетам Tornado.
"Источники сообщают, что вооруженные силы Германии планируют купить до 35 истребителей", - сообщает агентство.
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