https://ria.ru/20220314/genprokuratura-1778147804.html
ГП заключила соглашения о сотрудничестве с надзорными ведомствами ЛНР и ДНР
ГП заключила соглашения о сотрудничестве с надзорными ведомствами ЛНР и ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
ГП заключила соглашения о сотрудничестве с надзорными ведомствами ЛНР и ДНР
Генпрокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурами ЛНР и ДНР для защиты прав и свобод, противодействия терроризму, экстремизму и по... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:51
2022-03-14T19:51
2022-03-14T19:51
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Генпрокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурами ЛНР и ДНР для защиты прав и свобод, противодействия терроризму, экстремизму и по другим направлениям, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральная прокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве с Генеральными прокуратурами Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Согласно документам, приоритетными направлениями взаимодействия определены защита прав и свобод человека, противодействие наиболее опасным видам преступлений, в том числе терроризму, экстремизму, незаконной миграции, киберпреступности, коррупции, легализации преступных доходов, отмечает ведомство."Особое внимание будет уделено защите несовершеннолетних и социально уязвимых категорий граждан. Соглашением также предусмотрены такие формы сотрудничества, как обмен опытом, информацией и документами", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220314/yanukovich-1778128469.html
https://ria.ru/20220310/abkhaziya-1777484978.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, донбасс, генеральная прокуратура рф
ГП заключила соглашения о сотрудничестве с надзорными ведомствами ЛНР и ДНР
Генпрокуратура заключила соглашения о сотрудничестве с надзорными ведомствами ЛНР и ДНР