https://ria.ru/20220314/genprokuratura-1778147804.html

ГП заключила соглашения о сотрудничестве с надзорными ведомствами ЛНР и ДНР

ГП заключила соглашения о сотрудничестве с надзорными ведомствами ЛНР и ДНР - РИА Новости, 14.03.2022

ГП заключила соглашения о сотрудничестве с надзорными ведомствами ЛНР и ДНР

Генпрокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурами ЛНР и ДНР для защиты прав и свобод, противодействия терроризму, экстремизму и по... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:51

2022-03-14T19:51

2022-03-14T19:51

в мире

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

донбасс

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Генпрокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурами ЛНР и ДНР для защиты прав и свобод, противодействия терроризму, экстремизму и по другим направлениям, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральная прокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве с Генеральными прокуратурами Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Согласно документам, приоритетными направлениями взаимодействия определены защита прав и свобод человека, противодействие наиболее опасным видам преступлений, в том числе терроризму, экстремизму, незаконной миграции, киберпреступности, коррупции, легализации преступных доходов, отмечает ведомство."Особое внимание будет уделено защите несовершеннолетних и социально уязвимых категорий граждан. Соглашением также предусмотрены такие формы сотрудничества, как обмен опытом, информацией и документами", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220314/yanukovich-1778128469.html

https://ria.ru/20220310/abkhaziya-1777484978.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, донбасс, генеральная прокуратура рф