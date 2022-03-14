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ГП заключила соглашения о сотрудничестве с надзорными ведомствами ЛНР и ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
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ГП заключила соглашения о сотрудничестве с надзорными ведомствами ЛНР и ДНР
ГП заключила соглашения о сотрудничестве с надзорными ведомствами ЛНР и ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
ГП заключила соглашения о сотрудничестве с надзорными ведомствами ЛНР и ДНР
Генпрокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурами ЛНР и ДНР для защиты прав и свобод, противодействия терроризму, экстремизму и по... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:51
2022-03-14T19:51
в мире
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Генпрокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурами ЛНР и ДНР для защиты прав и свобод, противодействия терроризму, экстремизму и по другим направлениям, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральная прокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве с Генеральными прокуратурами Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Согласно документам, приоритетными направлениями взаимодействия определены защита прав и свобод человека, противодействие наиболее опасным видам преступлений, в том числе терроризму, экстремизму, незаконной миграции, киберпреступности, коррупции, легализации преступных доходов, отмечает ведомство."Особое внимание будет уделено защите несовершеннолетних и социально уязвимых категорий граждан. Соглашением также предусмотрены такие формы сотрудничества, как обмен опытом, информацией и документами", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220314/yanukovich-1778128469.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, донбасс, генеральная прокуратура рф
19:51 14.03.2022
 
ГП заключила соглашения о сотрудничестве с надзорными ведомствами ЛНР и ДНР

Генпрокуратура заключила соглашения о сотрудничестве с надзорными ведомствами ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Генпрокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурами ЛНР и ДНР для защиты прав и свобод, противодействия терроризму, экстремизму и по другим направлениям, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральная прокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве с Генеральными прокуратурами Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
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Согласно документам, приоритетными направлениями взаимодействия определены защита прав и свобод человека, противодействие наиболее опасным видам преступлений, в том числе терроризму, экстремизму, незаконной миграции, киберпреступности, коррупции, легализации преступных доходов, отмечает ведомство.
"Особое внимание будет уделено защите несовершеннолетних и социально уязвимых категорий граждан. Соглашением также предусмотрены такие формы сотрудничества, как обмен опытом, информацией и документами", - уточняется в сообщении.
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