https://ria.ru/20220314/finlyandiya-1777739723.html

В Финляндии планируют увеличить количество поездов в Россию

В Финляндии планируют увеличить количество поездов в Россию - РИА Новости, 14.03.2022

В Финляндии планируют увеличить количество поездов в Россию

Финский железнодорожный оператор VR планирует увеличить количество рейсов скоростных поездов Allegro, который курсирует между Хельсинки и Санкт-Петербургом,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:46

2022-03-14T10:46

2022-03-14T10:46

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Финский железнодорожный оператор VR планирует увеличить количество рейсов скоростных поездов Allegro, который курсирует между Хельсинки и Санкт-Петербургом, из-за роста спроса, сообщает АТОР.По информации финских СМИ, которые цитируют представителей компании VR, в планах — запуск третьей частоты Allegro в ближайшую неделю. Дополнительный рейс планируется поставить в вечернее время. Таким образом, ежедневно в соседнюю страну смогут выезжать около тысячи пассажиров.Сейчас поезда отправляются дважды в день. В марте каждый день они перевозят в Финляндию около 700 пассажиров, 70 процентов из которых граждане РФ.До пандемии высокоскоростной поезд курсировал между городами четыре раза в день.Финляндия пускает россиян, однако для въезда нужны медицинские документы формата ЕС или обоснованная причина для посещения страны.Стоимость билета на ближайшие дни — от 11,8 тысячи рублей. Приобрести его можно на сайте РЖД или в кассах.

https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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