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В Финляндии планируют увеличить количество поездов в Россию - РИА Новости, 14.03.2022
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Туризм
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В Финляндии планируют увеличить количество поездов в Россию
В Финляндии планируют увеличить количество поездов в Россию - РИА Новости, 14.03.2022
В Финляндии планируют увеличить количество поездов в Россию
Финский железнодорожный оператор VR планирует увеличить количество рейсов скоростных поездов Allegro, который курсирует между Хельсинки и Санкт-Петербургом,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:46
2022-03-14T10:46
туризм
туризм
новости - туризм
финляндия
россия
хельсинки
поезда
санкт-петербург
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Финский железнодорожный оператор VR планирует увеличить количество рейсов скоростных поездов Allegro, который курсирует между Хельсинки и Санкт-Петербургом, из-за роста спроса, сообщает АТОР.По информации финских СМИ, которые цитируют представителей компании VR, в планах — запуск третьей частоты Allegro в ближайшую неделю. Дополнительный рейс планируется поставить в вечернее время. Таким образом, ежедневно в соседнюю страну смогут выезжать около тысячи пассажиров.Сейчас поезда отправляются дважды в день. В марте каждый день они перевозят в Финляндию около 700 пассажиров, 70 процентов из которых граждане РФ.До пандемии высокоскоростной поезд курсировал между городами четыре раза в день.Финляндия пускает россиян, однако для въезда нужны медицинские документы формата ЕС или обоснованная причина для посещения страны.Стоимость билета на ближайшие дни — от 11,8 тысячи рублей. Приобрести его можно на сайте РЖД или в кассах.
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туризм, новости - туризм, финляндия, россия, хельсинки, поезда, санкт-петербург
10:46 14.03.2022
 
В Финляндии планируют увеличить количество поездов в Россию

АТОР: скоростные поезда Allegro будут курсировать между Петербургом и Хельсинки чаще

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПоезд Allegro. Архив
Поезд Allegro. Архив - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Финский железнодорожный оператор VR планирует увеличить количество рейсов скоростных поездов Allegro, который курсирует между Хельсинки и Санкт-Петербургом, из-за роста спроса, сообщает АТОР.
По информации финских СМИ, которые цитируют представителей компании VR, в планах — запуск третьей частоты Allegro в ближайшую неделю. Дополнительный рейс планируется поставить в вечернее время. Таким образом, ежедневно в соседнюю страну смогут выезжать около тысячи пассажиров.
Сейчас поезда отправляются дважды в день. В марте каждый день они перевозят в Финляндию около 700 пассажиров, 70 процентов из которых граждане РФ.
До пандемии высокоскоростной поезд курсировал между городами четыре раза в день.
Финляндия пускает россиян, однако для въезда нужны медицинские документы формата ЕС или обоснованная причина для посещения страны.
Стоимость билета на ближайшие дни — от 11,8 тысячи рублей. Приобрести его можно на сайте РЖД или в кассах.
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