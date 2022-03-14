https://ria.ru/20220314/finlyandiya-1777739723.html
В Финляндии планируют увеличить количество поездов в Россию
В Финляндии планируют увеличить количество поездов в Россию - РИА Новости, 14.03.2022
В Финляндии планируют увеличить количество поездов в Россию
Финский железнодорожный оператор VR планирует увеличить количество рейсов скоростных поездов Allegro, который курсирует между Хельсинки и Санкт-Петербургом,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:46
2022-03-14T10:46
2022-03-14T10:46
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Финский железнодорожный оператор VR планирует увеличить количество рейсов скоростных поездов Allegro, который курсирует между Хельсинки и Санкт-Петербургом, из-за роста спроса, сообщает АТОР.По информации финских СМИ, которые цитируют представителей компании VR, в планах — запуск третьей частоты Allegro в ближайшую неделю. Дополнительный рейс планируется поставить в вечернее время. Таким образом, ежедневно в соседнюю страну смогут выезжать около тысячи пассажиров.Сейчас поезда отправляются дважды в день. В марте каждый день они перевозят в Финляндию около 700 пассажиров, 70 процентов из которых граждане РФ.До пандемии высокоскоростной поезд курсировал между городами четыре раза в день.Финляндия пускает россиян, однако для въезда нужны медицинские документы формата ЕС или обоснованная причина для посещения страны.Стоимость билета на ближайшие дни — от 11,8 тысячи рублей. Приобрести его можно на сайте РЖД или в кассах.
https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, финляндия, россия, хельсинки, поезда, санкт-петербург
В Финляндии планируют увеличить количество поездов в Россию
АТОР: скоростные поезда Allegro будут курсировать между Петербургом и Хельсинки чаще
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Финский железнодорожный оператор VR планирует увеличить количество рейсов скоростных поездов Allegro, который курсирует между Хельсинки и Санкт-Петербургом, из-за роста спроса, сообщает
АТОР.
По информации финских СМИ, которые цитируют представителей компании VR, в планах — запуск третьей частоты Allegro в ближайшую неделю. Дополнительный рейс планируется поставить в вечернее время. Таким образом, ежедневно в соседнюю страну смогут выезжать около тысячи пассажиров.
Сейчас поезда отправляются дважды в день. В марте каждый день они перевозят в Финляндию около 700 пассажиров, 70 процентов из которых граждане РФ.
До пандемии высокоскоростной поезд курсировал между городами четыре раза в день.
Финляндия пускает россиян, однако для въезда нужны медицинские документы формата ЕС или обоснованная причина
для посещения страны.
Стоимость билета на ближайшие дни — от 11,8 тысячи рублей. Приобрести его можно на сайте РЖД или в кассах.