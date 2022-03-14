https://ria.ru/20220314/donetsk-1778166493.html

ВСУ обстреляли Донецк шестью минами

ВСУ обстреляли Донецк шестью минами - РИА Новости, 14.03.2022

ВСУ обстреляли Донецк шестью минами

Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T22:08

2022-03-14T22:08

2022-03-14T22:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

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игорь конашенков

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.50 н.п. Марьинка - г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской"): выпущено 6 мин калибром 120 мм", - сообщили в представительстве.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Как сообщал и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, в результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек. Кассетная боевая часть ракеты "Точка-У", как и у других ракет и бомб подобного типа, раскрывается в воздухе и разбрасывает на большой площади так называемые суббоеприпасы, которые при достижении земли врываются, нанося людям и технике осколочное поражение.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в понедельник, что обстрел Донецка кассетными бомбами говорит о том, что задачей украинских войск являлось убийство максимального числа мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778160053.html

https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778163838.html

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Петр Попадюк

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин, игорь конашенков, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф