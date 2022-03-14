https://ria.ru/20220314/donetsk-1778154982.html
Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке
Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке - РИА Новости, 14.03.2022
Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг проведения специальной операции РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:25
2022-03-14T20:25
2022-03-14T20:53
обострение ситуации в днр и лнр
украина
владимир путин
нафтали беннет
израиль
в мире
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг проведения специальной операции по защите республик Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что звонок состоялся по инициативе израильской стороны.В свою очередь, Беннет информировал президента России о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями других государств. Путин же поделился с ним оценкой переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, проходящего в эти дни в формате видео-конференц-связи.Также лидеры условились о продолжении диалога.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220314/yanukovich-1778128751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, нафтали беннет, израиль, в мире
20:25 14.03.2022 (обновлено: 20:53 14.03.2022)
Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке
Путин указал премьеру Израиля Беннету на варварский обстрел ВСУ центра Донецка
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг проведения специальной операции по защите республик Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что звонок состоялся по инициативе израильской стороны.
"В данном контексте Владимир Путин
обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных — сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города", — говорится в сообщении.
В свою очередь, Беннет информировал президента России о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями других государств. Путин же поделился с ним оценкой переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, проходящего в эти дни в формате видео-конференц-связи.
Также лидеры условились о продолжении диалога.
Россия
начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.