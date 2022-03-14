https://ria.ru/20220314/donetsk-1778154982.html

Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке

Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке - РИА Новости, 14.03.2022

Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг проведения специальной операции РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T20:25

2022-03-14T20:25

2022-03-14T20:53

обострение ситуации в днр и лнр

украина

владимир путин

нафтали беннет

израиль

в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг проведения специальной операции по защите республик Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что звонок состоялся по инициативе израильской стороны.В свою очередь, Беннет информировал президента России о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями других государств. Путин же поделился с ним оценкой переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, проходящего в эти дни в формате видео-конференц-связи.Также лидеры условились о продолжении диалога.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220314/yanukovich-1778128751.html

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, владимир путин, нафтали беннет, израиль, в мире