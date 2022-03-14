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ВСУ обстреляли населенный пункт Озеряновка в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/donbass-1778014024.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Озеряновка в ДНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Озеряновка в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Озеряновка в ДНР
Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Озеряновка в Донецкой народной республике, сообщает представительство республики в РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:05
2022-03-14T11:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Озеряновка в Донецкой народной республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Новгородское – н.п. Озеряновка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220314/elenovka-1778003946.html
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в мире, донецкая народная республика
11:05 14.03.2022 (обновлено: 11:10 14.03.2022)
 
ВСУ обстреляли населенный пункт Озеряновка в ДНР

ВСУ выпустили по Озеряновке в ДНР десять снарядов калибром 122 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖенщина около жилого дома, поврежденного в результате обстрелов в Донецкой народной республике
Женщина около жилого дома, поврежденного в результате обстрелов в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Женщина около жилого дома, поврежденного в результате обстрелов в Донецкой народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Озеряновка в Донецкой народной республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Новгородское – н.п. Озеряновка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 10:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Еленовке в ДНР
 
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