https://ria.ru/20220314/donbass-1778014024.html

ВСУ обстреляли населенный пункт Озеряновка в ДНР

ВСУ обстреляли населенный пункт Озеряновка в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022

ВСУ обстреляли населенный пункт Озеряновка в ДНР

Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Озеряновка в Донецкой народной республике, сообщает представительство республики в РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:05

2022-03-14T11:05

2022-03-14T11:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Озеряновка в Донецкой народной республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Новгородское – н.п. Озеряновка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220314/elenovka-1778003946.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика