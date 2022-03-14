18:40 14.03.2022 (обновлено: 18:57 14.03.2022)
Силы ДНР в Донбассе продвигаются по плану, заявил Басурин
Представитель ДНР Басурин: Народная милиция продвигается в Донбассе по плану
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в освобожденном селе Гранитное в Донецкой народной республике
Военнослужащие народной милиции ДНР в освобожденном селе Гранитное в Донецкой народной республике
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Продвижение сил Донецкой народной республики в Донбассе идет по плану, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Продвижение идет по плану, как и планировалось. Идет замыкание или блокировка группировки, которая здесь находится в Донецке и Горловке", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.