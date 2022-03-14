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Силы ДНР в Донбассе продвигаются по плану, заявил Басурин - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/dnr-1778133958.html
Силы ДНР в Донбассе продвигаются по плану, заявил Басурин
Силы ДНР в Донбассе продвигаются по плану, заявил Басурин - РИА Новости, 14.03.2022
Силы ДНР в Донбассе продвигаются по плану, заявил Басурин
Продвижение сил Донецкой народной республики в Донбассе идет по плану, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:40
2022-03-14T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Продвижение сил Донецкой народной республики в Донбассе идет по плану, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Продвижение идет по плану, как и планировалось. Идет замыкание или блокировка группировки, которая здесь находится в Донецке и Горловке", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:40 14.03.2022 (обновлено: 18:57 14.03.2022)
 
Силы ДНР в Донбассе продвигаются по плану, заявил Басурин

Представитель ДНР Басурин: Народная милиция продвигается в Донбассе по плану

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в освобожденном селе Гранитное в Донецкой народной республике
Военнослужащие народной милиции ДНР в освобожденном селе Гранитное в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие народной милиции ДНР в освобожденном селе Гранитное в Донецкой народной республике
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Продвижение сил Донецкой народной республики в Донбассе идет по плану, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Продвижение идет по плану, как и планировалось. Идет замыкание или блокировка группировки, которая здесь находится в Донецке и Горловке", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в танке Т-72 на окраинах Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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