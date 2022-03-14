https://ria.ru/20220314/dnr-1778133958.html

Силы ДНР в Донбассе продвигаются по плану, заявил Басурин

Силы ДНР в Донбассе продвигаются по плану, заявил Басурин - РИА Новости, 14.03.2022

Силы ДНР в Донбассе продвигаются по плану, заявил Басурин

Продвижение сил Донецкой народной республики в Донбассе идет по плану, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:40

2022-03-14T18:40

2022-03-14T18:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Продвижение сил Донецкой народной республики в Донбассе идет по плану, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Продвижение идет по плану, как и планировалось. Идет замыкание или блокировка группировки, которая здесь находится в Донецке и Горловке", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/mariupol-1778118414.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр