https://ria.ru/20220314/demontazh-1778105495.html

Демонтаж новогодних световых конструкций завершен в Москве

Демонтаж новогодних световых конструкций завершен в Москве - РИА Новости, 14.03.2022

Демонтаж новогодних световых конструкций завершен в Москве

Демонтаж новогодних световых конструкций завершен в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:25

2022-03-14T16:25

2022-03-14T16:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Демонтаж новогодних световых конструкций завершен в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что с улиц столицы убраны все декоративные световые элементы и конструкции, которые были установлены к новогодним праздникам."Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправили на специальные склады, где они будут храниться до следующего Нового года. Специалисты проверят их на предмет повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт. Для украшения улиц, парков, скверов и площадей используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что всего прошедшей зимой город украшали более 4 тысяч различных световых конструкций.

https://realty.ria.ru/20220314/moskva-1778057402.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы