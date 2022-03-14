https://ria.ru/20220314/demilitarizatsiya-1778072315.html

В Кремле ответили на вопрос о продолжительности спецоперации на Украине

В Кремле ответили на вопрос о продолжительности спецоперации на Украине - РИА Новости, 14.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о продолжительности спецоперации на Украине

Россия реализует все планы по демилитаризации Украины "в утвержденные заранее сроки", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:31

2022-03-14T14:31

2022-03-14T15:47

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

в мире

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия реализует все планы по демилитаризации Украины "в утвержденные заранее сроки", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Российские Вооруженные силы работают современным высокоточным оружием, поражая исключительно объекты военно-информационной инфраструктуры. Все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные заранее сроки в полном объеме", — сказал представитель Кремля.При этом он отказался комментировать вопрос о продолжительности военной операции.Песков добавил, что Кремль считает провокационными заявления о "разочаровании Путина" скоростью продвижения войск по территории Украины. По его словам, таким образом Брюссель и Вашингтон подталкивают Москву к штурму крупных городов, чтобы впоследствии возложить на нее ответственность за гибель мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220314/vooruzhenie-1778081186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина, в мире, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр