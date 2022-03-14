14:31 14.03.2022 (обновлено: 15:47 14.03.2022)
В Кремле ответили на вопрос о продолжительности спецоперации на Украине
Пресс-секретарь Песков: Россия реализует планы по демилитаризации Украины
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР у разбитой бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 ВСУ
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия реализует все планы по демилитаризации Украины "в утвержденные заранее сроки", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Российские Вооруженные силы работают современным высокоточным оружием, поражая исключительно объекты военно-информационной инфраструктуры. Все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные заранее сроки в полном объеме", — сказал представитель Кремля.
При этом он отказался комментировать вопрос о продолжительности военной операции.
Песков добавил, что Кремль считает провокационными заявления о "разочаровании Путина" скоростью продвижения войск по территории Украины. По его словам, таким образом Брюссель и Вашингтон подталкивают Москву к штурму крупных городов, чтобы впоследствии возложить на нее ответственность за гибель мирных жителей.
"В начале операции президент России действительно дал указания Минобороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах и боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц. И операция была спланирована именно с учетом этого обстоятельства", — сказал Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.