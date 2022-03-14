https://ria.ru/20220314/brigada-1778137574.html

Обстрел Донецка "Точкой-У" произвела 19-я бригада ВСУ, заявили в ДНР

Обстрел Донецка "Точкой-У" произвела 19-я бригада ВСУ, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022

Обстрел Донецка "Точкой-У" произвела 19-я бригада ВСУ, заявили в ДНР

Обстрел Донецка "Точкой-У" произвели украинские националисты 19 ракетной бригады из окрестностей Красноармейска, говорится в заявлении народной милиции ДНР. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:59

2022-03-14T18:59

2022-03-14T19:24

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Обстрел Донецка "Точкой-У" произвели украинские националисты 19 ракетной бригады из окрестностей Красноармейска, говорится в заявлении народной милиции ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Как сообщал исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, в результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек."Обстрел города производился националистами 19-й ракетной бригады ВСУ с северо-западного направления, из окрестностей населенного пункта Красноармейск, оккупированного Киевом", - заявили в ведомстве.Также в ведомстве сообщили, что НМ ДНР заполучила ноутбук украинских войск с данными о целях ударов "Точкой-У", среди них Дом правительства, радиотелецентр и военкомат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/ukraina-1778137383.html

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Петр Попадюк

в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, точка-у, владимир путин, вооруженные силы рф, россия, красноармейск