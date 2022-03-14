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Обстрел Донецка "Точкой-У" произвела 19-я бригада ВСУ, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
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Обстрел Донецка "Точкой-У" произвела 19-я бригада ВСУ, заявили в ДНР
Обстрел Донецка "Точкой-У" произвела 19-я бригада ВСУ, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
Обстрел Донецка "Точкой-У" произвела 19-я бригада ВСУ, заявили в ДНР
Обстрел Донецка "Точкой-У" произвели украинские националисты 19 ракетной бригады из окрестностей Красноармейска, говорится в заявлении народной милиции ДНР. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:59
2022-03-14T19:24
в мире
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
точка-у
владимир путин
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Обстрел Донецка "Точкой-У" произвели украинские националисты 19 ракетной бригады из окрестностей Красноармейска, говорится в заявлении народной милиции ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Как сообщал исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, в результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек."Обстрел города производился националистами 19-й ракетной бригады ВСУ с северо-западного направления, из окрестностей населенного пункта Красноармейск, оккупированного Киевом", - заявили в ведомстве.Также в ведомстве сообщили, что НМ ДНР заполучила ноутбук украинских войск с данными о целях ударов "Точкой-У", среди них Дом правительства, радиотелецентр и военкомат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778137383.html
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донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, точка-у, владимир путин, вооруженные силы рф, россия, красноармейск
18:59 14.03.2022 (обновлено: 19:24 14.03.2022)
 
Обстрел Донецка "Точкой-У" произвела 19-я бригада ВСУ, заявили в ДНР

НМ ДНР: обстрел Донецка "Точкой-У" произвели националисты 19-й украинской ракетной бригады

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Обстрел Донецка "Точкой-У" произвели украинские националисты 19 ракетной бригады из окрестностей Красноармейска, говорится в заявлении народной милиции ДНР.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Как сообщал исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, в результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек.
Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 18:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заполучили украинский ноутбук с данными о целях ударов "Точкой-У"
"Обстрел города производился националистами 19-й ракетной бригады ВСУ с северо-западного направления, из окрестностей населенного пункта Красноармейск, оккупированного Киевом", - заявили в ведомстве.
Также в ведомстве сообщили, что НМ ДНР заполучила ноутбук украинских войск с данными о целях ударов "Точкой-У", среди них Дом правительства, радиотелецентр и военкомат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 19:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москва фиксирует применение Киевом фосфорных боеприпасов, заявил Небензя
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныТочка-УВладимир ПутинВооруженные силы РФРоссияКрасноармейск
 
 
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