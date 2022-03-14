Рейтинг@Mail.ru
Власти Удмуртии разработали пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20220314/biznes-1778016154.html
Власти Удмуртии разработали пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций
Власти Удмуртии разработали пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций - РИА Новости, 14.03.2022
Власти Удмуртии разработали пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций
Власти Удмуртии по поручению главы региона Александра Бречалова окажут имущественную, налоговую и финансовую поддержку бизнесу в условиях западных санкций,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:16
2022-03-14T11:16
удмуртская республика
экономика
александр бречалов
казахстан
мсп банк
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d80dadff195744b7fd209a8c4628985a.jpg
УФА, 14 мар – РИА Новости. Власти Удмуртии по поручению главы региона Александра Бречалова окажут имущественную, налоговую и финансовую поддержку бизнесу в условиях западных санкций, сообщили в пресс-службе руководства республики."По поручению главы Удмуртии Александра Бречалова в регионе разработали первый пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкционных ограничений. Поддержка будет имущественной, налоговой, финансовой, также поддержат экспортеров, предпринимателей в IT-отрасли и инвесторов", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что Бречалов на аппаратном совещании удмуртского правительства заявил, что "любой кризис - это время возможностей". "Мы готовы в ручном режиме помогать нашим компаниям с решением вопросов, связанных с кредитными ставками, логистикой, переориентацией на новые рынки", - заявил он.По данным правительства республики, до конца 2023 года в Удмуртии вводится мораторий на повышение ставок арендной платы за землю и недвижимое имущество, находящихся в республиканской или муниципальной собственности. Бизнесмены получат отсрочку по арендной плате за первый и второй квартал 2022 года."До конца 2023 года вводится мараторий на повышение ставок по налогу на имущество организаций и транспортному налогу. Также до конца 2022 года будет действовать отсрочка по уплате авансовых платежей за первый и второй квартал 2022 года по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для субъектов МСП", - говорится в сообщении.В регионе также намерены поддерживать программу беззалоговых кредитов совместно с МСП Банком. Экспортеры Удмуртии смогут воспользоваться "экспортным кешбэком". В рамках переориентации экспортеров на новые рынки, республика усилит взаимодействие с Казахстаном через торговые дома и коммерческое представительство, информируют власти."IT-компании смогут воспользоваться субсидией на возмещение 80% затрат на акселераторы и обучение сотрудников, субсидией на возмещение 80% затрат на оплату процентов по кредитам. В рамках инвестиционной поддержки будут сокращены сроки предоставления земельного участка в аренду без торгов под реализацию проекта. Инвесторы на пять лет будут освобождены от уплаты налога на имущество, получат возмещение части затрат по оплате процентов по кредитам на создание логистических центров", - сообщили в правительстве региона.
https://ria.ru/20220311/gosregulirovanie-1777758796.html
https://ria.ru/20211222/udmurtiya-1764895798.html
казахстан
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2a10816d6ed0aa0c5acdd455e0015401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр бречалов, казахстан, мсп банк, удмуртская республика (удмуртия)
11:16 14.03.2022
 
Власти Удмуртии разработали пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций

Власти Удмуртии по поручению Бречалова поддержат бизнес в условиях западных санкций

CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск
Читать ria.ru в
УФА, 14 мар – РИА Новости. Власти Удмуртии по поручению главы региона Александра Бречалова окажут имущественную, налоговую и финансовую поддержку бизнесу в условиях западных санкций, сообщили в пресс-службе руководства республики.
"По поручению главы Удмуртии Александра Бречалова в регионе разработали первый пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкционных ограничений. Поддержка будет имущественной, налоговой, финансовой, также поддержат экспортеров, предпринимателей в IT-отрасли и инвесторов", - сообщили в пресс-службе.
Тележка с продуктами в супермаркете - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 20:34Удмуртская Республика
В Удмуртии предложили ввести регулирование цен на социально значимые товары
Отмечается, что Бречалов на аппаратном совещании удмуртского правительства заявил, что "любой кризис - это время возможностей". "Мы готовы в ручном режиме помогать нашим компаниям с решением вопросов, связанных с кредитными ставками, логистикой, переориентацией на новые рынки", - заявил он.
По данным правительства республики, до конца 2023 года в Удмуртии вводится мораторий на повышение ставок арендной платы за землю и недвижимое имущество, находящихся в республиканской или муниципальной собственности. Бизнесмены получат отсрочку по арендной плате за первый и второй квартал 2022 года.
"До конца 2023 года вводится мараторий на повышение ставок по налогу на имущество организаций и транспортному налогу. Также до конца 2022 года будет действовать отсрочка по уплате авансовых платежей за первый и второй квартал 2022 года по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для субъектов МСП", - говорится в сообщении.
В регионе также намерены поддерживать программу беззалоговых кредитов совместно с МСП Банком. Экспортеры Удмуртии смогут воспользоваться "экспортным кешбэком". В рамках переориентации экспортеров на новые рынки, республика усилит взаимодействие с Казахстаном через торговые дома и коммерческое представительство, информируют власти.
"IT-компании смогут воспользоваться субсидией на возмещение 80% затрат на акселераторы и обучение сотрудников, субсидией на возмещение 80% затрат на оплату процентов по кредитам. В рамках инвестиционной поддержки будут сокращены сроки предоставления земельного участка в аренду без торгов под реализацию проекта. Инвесторы на пять лет будут освобождены от уплаты налога на имущество, получат возмещение части затрат по оплате процентов по кредитам на создание логистических центров", - сообщили в правительстве региона.
Ижевск - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 13:31Удмуртская Республика
На обновление коммунальной системы Удмуртии направят 1,5 миллиарда рублей
 
Удмуртская РеспубликаЭкономикаАлександр БречаловКазахстанМСП БанкУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала