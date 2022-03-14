https://ria.ru/20220314/biznes-1778016154.html

Власти Удмуртии разработали пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций

Власти Удмуртии разработали пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций - РИА Новости, 14.03.2022

Власти Удмуртии разработали пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций

Власти Удмуртии по поручению главы региона Александра Бречалова окажут имущественную, налоговую и финансовую поддержку бизнесу в условиях западных санкций,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:16

2022-03-14T11:16

2022-03-14T11:16

удмуртская республика

экономика

александр бречалов

казахстан

мсп банк

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 14 мар – РИА Новости. Власти Удмуртии по поручению главы региона Александра Бречалова окажут имущественную, налоговую и финансовую поддержку бизнесу в условиях западных санкций, сообщили в пресс-службе руководства республики."По поручению главы Удмуртии Александра Бречалова в регионе разработали первый пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкционных ограничений. Поддержка будет имущественной, налоговой, финансовой, также поддержат экспортеров, предпринимателей в IT-отрасли и инвесторов", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что Бречалов на аппаратном совещании удмуртского правительства заявил, что "любой кризис - это время возможностей". "Мы готовы в ручном режиме помогать нашим компаниям с решением вопросов, связанных с кредитными ставками, логистикой, переориентацией на новые рынки", - заявил он.По данным правительства республики, до конца 2023 года в Удмуртии вводится мораторий на повышение ставок арендной платы за землю и недвижимое имущество, находящихся в республиканской или муниципальной собственности. Бизнесмены получат отсрочку по арендной плате за первый и второй квартал 2022 года."До конца 2023 года вводится мараторий на повышение ставок по налогу на имущество организаций и транспортному налогу. Также до конца 2022 года будет действовать отсрочка по уплате авансовых платежей за первый и второй квартал 2022 года по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для субъектов МСП", - говорится в сообщении.В регионе также намерены поддерживать программу беззалоговых кредитов совместно с МСП Банком. Экспортеры Удмуртии смогут воспользоваться "экспортным кешбэком". В рамках переориентации экспортеров на новые рынки, республика усилит взаимодействие с Казахстаном через торговые дома и коммерческое представительство, информируют власти."IT-компании смогут воспользоваться субсидией на возмещение 80% затрат на акселераторы и обучение сотрудников, субсидией на возмещение 80% затрат на оплату процентов по кредитам. В рамках инвестиционной поддержки будут сокращены сроки предоставления земельного участка в аренду без торгов под реализацию проекта. Инвесторы на пять лет будут освобождены от уплаты налога на имущество, получат возмещение части затрат по оплате процентов по кредитам на создание логистических центров", - сообщили в правительстве региона.

https://ria.ru/20220311/gosregulirovanie-1777758796.html

https://ria.ru/20211222/udmurtiya-1764895798.html

казахстан

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, александр бречалов, казахстан, мсп банк, удмуртская республика (удмуртия)