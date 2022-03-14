https://ria.ru/20220314/belourssiya-1778153173.html

ЕС призвал ВТО приостановить рассмотрение присоединения Белоруссии

ЕС призвал ВТО приостановить рассмотрение присоединения Белоруссии - РИА Новости, 14.03.2022

ЕС призвал ВТО приостановить рассмотрение присоединения Белоруссии

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник согласовали обращение в ВТО с требованием о приостановке рассмотрения кандидатуры... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T20:11

2022-03-14T20:11

2022-03-14T22:28

белоруссия

всемирная торговая организация (вто)

в мире

евросоюз

дмитрий биричевский

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/06/1550390627_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_f5ca3d989b9738db69627a3be6634912.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник согласовали обращение в ВТО с требованием о приостановке рассмотрения кандидатуры Белоруссии на присоединение, говорится в заявлении французской миссии, председательствующей в Совете ЕС.Постпреды ЕС согласовали обращение во Всемирную торговую организацию с требованием о приостановке рассмотрения кандидатуры Белоруссии на присоединение, а также приостановке для России режима наибольшего благоприятствования.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.

https://ria.ru/20220314/raschety-1778147697.html

белоруссия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

белоруссия, всемирная торговая организация (вто), в мире, евросоюз, дмитрий биричевский, москва, россия