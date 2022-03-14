https://ria.ru/20220314/belourssiya-1778153173.html
ЕС призвал ВТО приостановить рассмотрение присоединения Белоруссии
ЕС призвал ВТО приостановить рассмотрение присоединения Белоруссии - РИА Новости, 14.03.2022
ЕС призвал ВТО приостановить рассмотрение присоединения Белоруссии
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник согласовали обращение в ВТО с требованием о приостановке рассмотрения кандидатуры... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:11
2022-03-14T20:11
2022-03-14T22:28
белоруссия
всемирная торговая организация (вто)
в мире
евросоюз
дмитрий биричевский
москва
россия
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник согласовали обращение в ВТО с требованием о приостановке рассмотрения кандидатуры Белоруссии на присоединение, говорится в заявлении французской миссии, председательствующей в Совете ЕС.Постпреды ЕС согласовали обращение во Всемирную торговую организацию с требованием о приостановке рассмотрения кандидатуры Белоруссии на присоединение, а также приостановке для России режима наибольшего благоприятствования.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, всемирная торговая организация (вто), в мире, евросоюз, дмитрий биричевский, москва, россия
20:11 14.03.2022 (обновлено: 22:28 14.03.2022)
ЕС призвал ВТО приостановить рассмотрение присоединения Белоруссии
ЕС призвал ВТО приостановить рассмотрение кандидатуры Белоруссии на присоединение