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Белый дом обсуждает возможность поездки Байдена в Европу, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2022
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Белый дом обсуждает возможность поездки Байдена в Европу, сообщили СМИ
Белый дом обсуждает возможность поездки Байдена в Европу, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2022
Белый дом обсуждает возможность поездки Байдена в Европу, сообщили СМИ
Белый дом прорабатывает возможность поездки президента США Джо Байдена в Европу для обсуждения украинской проблематики, в том числе с руководством Евросоюза и... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:31
2022-03-14T18:34
в мире
сша
европа
нато
украина
брюссель
джо байден
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Белый дом прорабатывает возможность поездки президента США Джо Байдена в Европу для обсуждения украинской проблематики, в том числе с руководством Евросоюза и НАТО, передает телеканал NBC."Белый дом обсуждает поездку Байдена в Европу в предстоящие недели с упором на Украину... Среди потенциальных остановок Брюссель, где находятся НАТО и ЕС", - говорится в сообщении со ссылкой на пять источников.
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украина
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в мире, сша, европа, нато, украина, брюссель, джо байден, администрация президента сша
18:31 14.03.2022 (обновлено: 18:34 14.03.2022)
 
Белый дом обсуждает возможность поездки Байдена в Европу, сообщили СМИ

NBC: Белый дом обсуждает возможность поездки Байдена в Европу для обсуждения Украины

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Белый дом прорабатывает возможность поездки президента США Джо Байдена в Европу для обсуждения украинской проблематики, в том числе с руководством Евросоюза и НАТО, передает телеканал NBC.
"Белый дом обсуждает поездку Байдена в Европу в предстоящие недели с упором на Украину... Среди потенциальных остановок Брюссель, где находятся НАТО и ЕС", - говорится в сообщении со ссылкой на пять источников.
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В миреСШАЕвропаНАТОУкраинаБрюссельДжо БайденАдминистрация президента США
 
 
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