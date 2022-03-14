https://ria.ru/20220314/bayden-1778131548.html

Белый дом обсуждает возможность поездки Байдена в Европу, сообщили СМИ

Белый дом обсуждает возможность поездки Байдена в Европу, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2022

Белый дом обсуждает возможность поездки Байдена в Европу, сообщили СМИ

Белый дом прорабатывает возможность поездки президента США Джо Байдена в Европу для обсуждения украинской проблематики, в том числе с руководством Евросоюза и... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:31

2022-03-14T18:31

2022-03-14T18:34

в мире

сша

европа

нато

украина

брюссель

джо байден

администрация президента сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_1062:0:5472:2481_1920x0_80_0_0_62b527a4e5cdf9b9349eb6bb7a8f278d.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Белый дом прорабатывает возможность поездки президента США Джо Байдена в Европу для обсуждения украинской проблематики, в том числе с руководством Евросоюза и НАТО, передает телеканал NBC."Белый дом обсуждает поездку Байдена в Европу в предстоящие недели с упором на Украину... Среди потенциальных остановок Брюссель, где находятся НАТО и ЕС", - говорится в сообщении со ссылкой на пять источников.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778100110.html

сша

европа

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, европа, нато, украина, брюссель, джо байден, администрация президента сша