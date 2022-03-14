https://ria.ru/20220314/bank-1778086664.html

ПСБ сохраняет бесперебойность сопровождения поставок госзаказчикам

ПСБ сохраняет бесперебойность сопровождения поставок госзаказчикам - РИА Новости, 14.03.2022

ПСБ сохраняет бесперебойность сопровождения поставок госзаказчикам

ПСБ сохраняет непрерывность расчетов по банковскому сопровождению государственного оборонного заказа: с начала 2022 года количество операций расчетно-кассового... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:25

2022-03-14T15:25

2022-03-14T15:25

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. ПСБ сохраняет непрерывность расчетов по банковскому сопровождению государственного оборонного заказа: с начала 2022 года количество операций расчетно-кассового сопровождения гособоронзаказа при выплате заработной платы и налогов в бюджет Российской Федерации, проводимых ПСБ, превысило 60 тысяч в день, сообщает пресс-служба банка. "В пиковые дни при выплате заработной платы и налогов у клиентов банка – исполнителей гособоронзаказа появляется потребность в одновременном совершении большого объема платежей. Мы выстроили все банковские технологии и процессы так, чтобы независимо от внешних ситуаций не допустить ни малейшего сбоя в сопровождении гособоронзаказа и обеспечении поставок государственным заказчикам.Расчетные центры ГОЗ ПСБ работают в регионах страны с разными часовыми поясами, что помогает распределять нагрузки и работать во всех часовых поясах, что позволит нам и в дальнейшем увеличивать объемы сопровождаемых контрактов и число совершаемых по ним операций при условии обеспечения своевременности обработки платежей", — отметила вице-президент, руководитель блока по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева.По данным пресс-службы, ПСБ сопровождает порядка 70% контрактов ГОЗ. Для обеспечения бесперебойного открытия отдельных счетов и проведения расчетов по ним в банке созданы пять расчетных региональных центров по ГОЗ, охватывающих клиентов по всей территории России, и специализированный контакт-центр, в котором предприятия могут оперативно получить любую консультацию по вопросам банковского сопровождения контрактов ГОЗ.

https://ria.ru/20220126/kredity-1769585617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия