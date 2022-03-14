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ПСБ сохраняет бесперебойность сопровождения поставок госзаказчикам - РИА Новости, 14.03.2022
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ПСБ сохраняет бесперебойность сопровождения поставок госзаказчикам
ПСБ сохраняет бесперебойность сопровождения поставок госзаказчикам - РИА Новости, 14.03.2022
ПСБ сохраняет бесперебойность сопровождения поставок госзаказчикам
ПСБ сохраняет непрерывность расчетов по банковскому сопровождению государственного оборонного заказа: с начала 2022 года количество операций расчетно-кассового... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:25
2022-03-14T15:25
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россия
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. ПСБ сохраняет непрерывность расчетов по банковскому сопровождению государственного оборонного заказа: с начала 2022 года количество операций расчетно-кассового сопровождения гособоронзаказа при выплате заработной платы и налогов в бюджет Российской Федерации, проводимых ПСБ, превысило 60 тысяч в день, сообщает пресс-служба банка. "В пиковые дни при выплате заработной платы и налогов у клиентов банка – исполнителей гособоронзаказа появляется потребность в одновременном совершении большого объема платежей. Мы выстроили все банковские технологии и процессы так, чтобы независимо от внешних ситуаций не допустить ни малейшего сбоя в сопровождении гособоронзаказа и обеспечении поставок государственным заказчикам.Расчетные центры ГОЗ ПСБ работают в регионах страны с разными часовыми поясами, что помогает распределять нагрузки и работать во всех часовых поясах, что позволит нам и в дальнейшем увеличивать объемы сопровождаемых контрактов и число совершаемых по ним операций при условии обеспечения своевременности обработки платежей", — отметила вице-президент, руководитель блока по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева.По данным пресс-службы, ПСБ сопровождает порядка 70% контрактов ГОЗ. Для обеспечения бесперебойного открытия отдельных счетов и проведения расчетов по ним в банке созданы пять расчетных региональных центров по ГОЗ, охватывающих клиентов по всей территории России, и специализированный контакт-центр, в котором предприятия могут оперативно получить любую консультацию по вопросам банковского сопровождения контрактов ГОЗ.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия
15:25 14.03.2022
 

ПСБ сохраняет бесперебойность сопровождения поставок госзаказчикам

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. ПСБ сохраняет непрерывность расчетов по банковскому сопровождению государственного оборонного заказа: с начала 2022 года количество операций расчетно-кассового сопровождения гособоронзаказа при выплате заработной платы и налогов в бюджет Российской Федерации, проводимых ПСБ, превысило 60 тысяч в день, сообщает пресс-служба банка.
"В пиковые дни при выплате заработной платы и налогов у клиентов банка – исполнителей гособоронзаказа появляется потребность в одновременном совершении большого объема платежей. Мы выстроили все банковские технологии и процессы так, чтобы независимо от внешних ситуаций не допустить ни малейшего сбоя в сопровождении гособоронзаказа и обеспечении поставок государственным заказчикам.
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Расчетные центры ГОЗ ПСБ работают в регионах страны с разными часовыми поясами, что помогает распределять нагрузки и работать во всех часовых поясах, что позволит нам и в дальнейшем увеличивать объемы сопровождаемых контрактов и число совершаемых по ним операций при условии обеспечения своевременности обработки платежей", — отметила вице-президент, руководитель блока по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева.
По данным пресс-службы, ПСБ сопровождает порядка 70% контрактов ГОЗ. Для обеспечения бесперебойного открытия отдельных счетов и проведения расчетов по ним в банке созданы пять расчетных региональных центров по ГОЗ, охватывающих клиентов по всей территории России, и специализированный контакт-центр, в котором предприятия могут оперативно получить любую консультацию по вопросам банковского сопровождения контрактов ГОЗ.
 
Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Россия
 
 
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