https://ria.ru/20220314/banderovskiy-1778086882.html

Захарова назвала заявления МИД Словакии о советских солдатах недопустимыми

Захарова назвала заявления МИД Словакии о советских солдатах недопустимыми - РИА Новости, 14.03.2022

Захарова назвала заявления МИД Словакии о советских солдатах недопустимыми

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Словакии об осквернении советских захоронений в... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:27

2022-03-14T15:27

2022-03-14T16:18

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

словакия

мид словакии

россия

братислава

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Словакии об осквернении советских захоронений в Братиславе, назвав их недопустимыми и предающими память соотечественников.В начале марта неизвестные вандалы осквернили военный мемориал "Славин", находящийся в центре Братиславы. Здесь похоронены 6845 советских солдат, которые пали весной 1945 года при освобождении столицы Словакии.По ее словам, такая циничная реакция МИД Словакии уже на следующий день привела к очередному акту вандализма — против монумента Советской армии в городе Свидник."Оправдание осквернения памятников и захоронений — предательство своих же соотечественников, защитивших честь страны и народа, поднявшегося в ходе Словацкого национального восстания против гнета Третьего рейха, которому с такой готовностью присягнули тогдашние власти Словакии", — подчеркнула официальный представитель МИД.По ее словам, Россия хорошо помнит, как словаки вместе с бойцами Красной армии и 1-го Чехословацкого корпуса героически сражались на фронтах Второй мировой войны против "коричневой чумы".Бои за Дуклинский перевал, где плечом к плечу с советскими солдатами сражались бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса, стали самыми кровопролитными на территории Словакии за время Второй мировой войны. На Дукле погибло около 21 тысячи красноармейцев, на мемориале в Свиднике похоронены девять тысяч из них.

https://ria.ru/20220310/pamyatnik-1777383392.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1776009408.html

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Петр Попадюк

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, словакия, мид словакии, россия, братислава, великая отечественная война (1941-1945)