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Захарова назвала заявления МИД Словакии о советских солдатах недопустимыми - РИА Новости, 14.03.2022
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Захарова назвала заявления МИД Словакии о советских солдатах недопустимыми
Захарова назвала заявления МИД Словакии о советских солдатах недопустимыми - РИА Новости, 14.03.2022
Захарова назвала заявления МИД Словакии о советских солдатах недопустимыми
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Словакии об осквернении советских захоронений в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:27
2022-03-14T16:18
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
словакия
мид словакии
россия
братислава
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Словакии об осквернении советских захоронений в Братиславе, назвав их недопустимыми и предающими память соотечественников.В начале марта неизвестные вандалы осквернили военный мемориал "Славин", находящийся в центре Братиславы. Здесь похоронены 6845 советских солдат, которые пали весной 1945 года при освобождении столицы Словакии.По ее словам, такая циничная реакция МИД Словакии уже на следующий день привела к очередному акту вандализма — против монумента Советской армии в городе Свидник."Оправдание осквернения памятников и захоронений — предательство своих же соотечественников, защитивших честь страны и народа, поднявшегося в ходе Словацкого национального восстания против гнета Третьего рейха, которому с такой готовностью присягнули тогдашние власти Словакии", — подчеркнула официальный представитель МИД.По ее словам, Россия хорошо помнит, как словаки вместе с бойцами Красной армии и 1-го Чехословацкого корпуса героически сражались на фронтах Второй мировой войны против "коричневой чумы".Бои за Дуклинский перевал, где плечом к плечу с советскими солдатами сражались бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса, стали самыми кровопролитными на территории Словакии за время Второй мировой войны. На Дукле погибло около 21 тысячи красноармейцев, на мемориале в Свиднике похоронены девять тысяч из них.
https://ria.ru/20220310/pamyatnik-1777383392.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, словакия, мид словакии, россия, братислава, великая отечественная война (1941-1945)
15:27 14.03.2022 (обновлено: 16:18 14.03.2022)
 
Захарова назвала заявления МИД Словакии о советских солдатах недопустимыми

Захарова назвала заявления МИД Словакии о захоронениях советских солдат недопустимыми

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Словакии об осквернении советских захоронений в Братиславе, назвав их недопустимыми и предающими память соотечественников.
В начале марта неизвестные вандалы осквернили военный мемориал "Славин", находящийся в центре Братиславы. Здесь похоронены 6845 советских солдат, которые пали весной 1945 года при освобождении столицы Словакии.
"Утверждения словацкого внешнеполитического ведомства о том, что таким образом граждане Словакии взывают к России, чтобы она "закончила бессмысленную войну", являются поощрением варваров, глумящихся над могилами павших", — заявила Захарова.
По ее словам, такая циничная реакция МИД Словакии уже на следующий день привела к очередному акту вандализма — против монумента Советской армии в городе Свидник.
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СК расследует случай осквернения памятника советским воинам в Словакии
"Оправдание осквернения памятников и захоронений — предательство своих же соотечественников, защитивших честь страны и народа, поднявшегося в ходе Словацкого национального восстания против гнета Третьего рейха, которому с такой готовностью присягнули тогдашние власти Словакии", — подчеркнула официальный представитель МИД.
По ее словам, Россия хорошо помнит, как словаки вместе с бойцами Красной армии и 1-го Чехословацкого корпуса героически сражались на фронтах Второй мировой войны против "коричневой чумы".

"Помнят ли об этом в МИД Словакии, который своим заявлением солидаризировался с теми бандеровскими силами на Украине, вдохновители которых зверствовали в годы войны, в том числе и в отношении словацких граждан? Надеемся, что больше не придется напоминать МИД Словакии о недопустимости попыток обоснования такого рода циничных акций", — указала Захарова.

Бои за Дуклинский перевал, где плечом к плечу с советскими солдатами сражались бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса, стали самыми кровопролитными на территории Словакии за время Второй мировой войны. На Дукле погибло около 21 тысячи красноармейцев, на мемориале в Свиднике похоронены девять тысяч из них.
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСловакияМИД СловакииРоссияБратиславаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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