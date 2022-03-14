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В Минпросвещения рассказали об аттестации школьников, прибывших из Донбасса - РИА Новости, 14.03.2022
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В Минпросвещения рассказали об аттестации школьников, прибывших из Донбасса
В Минпросвещения рассказали об аттестации школьников, прибывших из Донбасса - РИА Новости, 14.03.2022
В Минпросвещения рассказали об аттестации школьников, прибывших из Донбасса
Школьникам, прибывшим в Россию из Донбасса, выдадут аттестаты по итогам текущей успеваемости, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:17
2022-03-14T10:17
образование - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Школьникам, прибывшим в Россию из Донбасса, выдадут аттестаты по итогам текущей успеваемости, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.По данным ведомства, с 28 февраля во всех регионах РФ, куда прибывают школьники, они включены в учебный процесс и обеспечены всем необходимым. Всего с начала временной эвакуации из Донбасса 41 регион России принял более 13 тысяч детей в образовательные учреждения."Еще одна важнейшая тема - это вопросы итоговой аттестации детей. Да, тут много нюансов. Но приоритет очевиден. Совместно с Рособрнадзором мы приняли решение выдать приехавшим ребятам аттестаты по итогам текущей успеваемости", - приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова.
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образование - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
10:17 14.03.2022
 
В Минпросвещения рассказали об аттестации школьников, прибывших из Донбасса

Прибывшим из Донбасса в Россию школьникам выдадут аттестаты по итогам текущей успеваемости

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкШкольные аттестаты
Школьные аттестаты - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Школьные аттестаты
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Школьникам, прибывшим в Россию из Донбасса, выдадут аттестаты по итогам текущей успеваемости, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
По данным ведомства, с 28 февраля во всех регионах РФ, куда прибывают школьники, они включены в учебный процесс и обеспечены всем необходимым. Всего с начала временной эвакуации из Донбасса 41 регион России принял более 13 тысяч детей в образовательные учреждения.
"Еще одна важнейшая тема - это вопросы итоговой аттестации детей. Да, тут много нюансов. Но приоритет очевиден. Совместно с Рособрнадзором мы приняли решение выдать приехавшим ребятам аттестаты по итогам текущей успеваемости", - приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова.
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Образование - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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