https://ria.ru/20220314/attestaty-1778002678.html

В Минпросвещения рассказали об аттестации школьников, прибывших из Донбасса

В Минпросвещения рассказали об аттестации школьников, прибывших из Донбасса - РИА Новости, 14.03.2022

В Минпросвещения рассказали об аттестации школьников, прибывших из Донбасса

Школьникам, прибывшим в Россию из Донбасса, выдадут аттестаты по итогам текущей успеваемости, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:17

2022-03-14T10:17

2022-03-14T10:17

образование - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Школьникам, прибывшим в Россию из Донбасса, выдадут аттестаты по итогам текущей успеваемости, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.По данным ведомства, с 28 февраля во всех регионах РФ, куда прибывают школьники, они включены в учебный процесс и обеспечены всем необходимым. Всего с начала временной эвакуации из Донбасса 41 регион России принял более 13 тысяч детей в образовательные учреждения."Еще одна важнейшая тема - это вопросы итоговой аттестации детей. Да, тут много нюансов. Но приоритет очевиден. Совместно с Рособрнадзором мы приняли решение выдать приехавшим ребятам аттестаты по итогам текущей успеваемости", - приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова.

https://ria.ru/20220312/obrascheniya-1777805333.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), министерство просвещения россии (минпросвещения россии)