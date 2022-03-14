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Предпринимателям Подмосковья сдадут землю в аренду за 1 рубль на 3 года - РИА Новости, 14.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220314/arenda-1778116679.html
Предпринимателям Подмосковья сдадут землю в аренду за 1 рубль на 3 года
Предпринимателям Подмосковья сдадут землю в аренду за 1 рубль на 3 года - РИА Новости, 14.03.2022
Предпринимателям Подмосковья сдадут землю в аренду за 1 рубль на 3 года
Московская область предоставит компаниям, занимающимся проектами по импортозамещению, практически бесплатные земли – за три года аренды нужно будет заплатить... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:16
2022-03-14T17:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московская область предоставит компаниям, занимающимся проектами по импортозамещению, практически бесплатные земли – за три года аренды нужно будет заплатить один рубль. Об этом сообщил телеканал "360"."По сути, это предоставление площадки со всем необходимым за символическую цену, для того чтобы прежде всего реализовывать на этих площадках проекты импортозамещения. Земля у нас предоставляется бесплатно. Мы еще и помогаем началу новых проектов", – сказал губернатор МО Андрей Воробьев.Губернатор выразил надежду, что такие льготы привлекут в регион новые компании, занимающиеся импортозамещением."Я хочу обратиться и к главам, и к отраслевикам по оперативному поиску таких проектов. Ряд из них, порядка пяти – по фарме, строительным материалам, утеплителям в частности, и по котлам газификации – у нас уже на рассмотрении", – отметил он.Предприниматели могут подать заявку на получение земли на инвестиционном портале Московской области. Воробьев добавил, что уже работающие в регионе компании получат дополнительную поддержку – в частности, налоговые и кредитные каникулы.
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московская область (подмосковье)
17:16 14.03.2022
 

Предпринимателям Подмосковья сдадут землю в аренду за 1 рубль на 3 года

© Владимир ТрефиловМонета 1 рубль и денежные купюры
Монета 1 рубль и денежные купюры
© Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московская область предоставит компаниям, занимающимся проектами по импортозамещению, практически бесплатные земли – за три года аренды нужно будет заплатить один рубль. Об этом сообщил телеканал "360".
"По сути, это предоставление площадки со всем необходимым за символическую цену, для того чтобы прежде всего реализовывать на этих площадках проекты импортозамещения. Земля у нас предоставляется бесплатно. Мы еще и помогаем началу новых проектов", – сказал губернатор МО Андрей Воробьев.
Губернатор выразил надежду, что такие льготы привлекут в регион новые компании, занимающиеся импортозамещением.
"Я хочу обратиться и к главам, и к отраслевикам по оперативному поиску таких проектов. Ряд из них, порядка пяти – по фарме, строительным материалам, утеплителям в частности, и по котлам газификации – у нас уже на рассмотрении", – отметил он.
Предприниматели могут подать заявку на получение земли на инвестиционном портале Московской области. Воробьев добавил, что уже работающие в регионе компании получат дополнительную поддержку – в частности, налоговые и кредитные каникулы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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