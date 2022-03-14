https://ria.ru/20220314/arenda-1778116679.html

Предпринимателям Подмосковья сдадут землю в аренду за 1 рубль на 3 года

Предпринимателям Подмосковья сдадут землю в аренду за 1 рубль на 3 года - РИА Новости, 14.03.2022

Предпринимателям Подмосковья сдадут землю в аренду за 1 рубль на 3 года

Московская область предоставит компаниям, занимающимся проектами по импортозамещению, практически бесплатные земли – за три года аренды нужно будет заплатить... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:16

2022-03-14T17:16

2022-03-14T17:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778111748_0:23:2000:1148_1920x0_80_0_0_fa56424843878995ce3970674c41a514.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московская область предоставит компаниям, занимающимся проектами по импортозамещению, практически бесплатные земли – за три года аренды нужно будет заплатить один рубль. Об этом сообщил телеканал "360"."По сути, это предоставление площадки со всем необходимым за символическую цену, для того чтобы прежде всего реализовывать на этих площадках проекты импортозамещения. Земля у нас предоставляется бесплатно. Мы еще и помогаем началу новых проектов", – сказал губернатор МО Андрей Воробьев.Губернатор выразил надежду, что такие льготы привлекут в регион новые компании, занимающиеся импортозамещением."Я хочу обратиться и к главам, и к отраслевикам по оперативному поиску таких проектов. Ряд из них, порядка пяти – по фарме, строительным материалам, утеплителям в частности, и по котлам газификации – у нас уже на рассмотрении", – отметил он.Предприниматели могут подать заявку на получение земли на инвестиционном портале Московской области. Воробьев добавил, что уже работающие в регионе компании получат дополнительную поддержку – в частности, налоговые и кредитные каникулы.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)