https://ria.ru/20220314/abudabi-1778049840.html
Абу-Даби отменил ПЦР-тесты для привитых туристов
Абу-Даби отменил ПЦР-тесты для привитых туристов - РИА Новости, 14.03.2022
Абу-Даби отменил ПЦР-тесты для привитых туристов
Департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил об отмене обязательного ПЦР-теста до и после прибытия в эмират для полностью вакцинированных путешественников,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:07
2022-03-14T14:07
2022-03-14T14:07
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус covid-19
пцр-тест
вакцина "спутник v"
вакцинация
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771131324_0:230:3088:1967_1920x0_80_0_0_22ffd0ff1d248928e37f356bcb1a4bde.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил об отмене обязательного ПЦР-теста до и после прибытия в эмират для полностью вакцинированных путешественников, сообщает АТОР.Согласно новым правилам, для въезда привитым иностранцам ("Спутник V" одобрен) достаточно предъявить только сертификат об иммунизации с действующим QR-кодом.Однако в АТОР все же рекомендуют туристам сдавать ПЦР по прилете — чтобы активировать Green Pass в приложении AlHosn. С ним можно посещать не только достопримечательности на открытом воздухе, но и торговые центры, крытые парки развлечений, кафе и рестораны.Что касается невакцинированных гостей, то им по-прежнему необходимо предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19 не старше 48 часов или справку о перенесенном заболевании, полученную в течение 30 дней до отъезда. Уточняется, что детям до 12 лет никакие документы не нужны.Ранее эмират отменил обязательный 10-дневный карантин для непривитых, ношение масок на открытом воздухе и соблюдение социальной дистанции.
https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777702642.html
оаэ
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771131324_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5dfe814b8f1cea25d7cc467f4c486c25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, пцр-тест, вакцина "спутник v", вакцинация, туризм, туристы, оаэ, дубай
Абу-Даби отменил ПЦР-тесты для привитых туристов
С 14 марта вакцинированным гостям не нужно делать ПЦР-тест до и после прибытия в Абу-Даби
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил об отмене обязательного ПЦР-теста до и после прибытия в эмират для полностью вакцинированных путешественников, сообщает
АТОР.
Согласно новым правилам, для въезда привитым иностранцам ("Спутник V" одобрен) достаточно предъявить только сертификат об иммунизации с действующим QR-кодом.
Однако в АТОР все же рекомендуют туристам сдавать ПЦР по прилете — чтобы активировать Green Pass в приложении AlHosn. С ним можно посещать не только достопримечательности на открытом воздухе, но и торговые центры, крытые парки развлечений, кафе и рестораны.
Что касается невакцинированных гостей, то им по-прежнему необходимо предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19 не старше 48 часов или справку о перенесенном заболевании, полученную в течение 30 дней до отъезда. Уточняется, что детям до 12 лет никакие документы не нужны.
Ранее эмират отменил
обязательный 10-дневный карантин для непривитых, ношение масок на открытом воздухе и соблюдение социальной дистанции.