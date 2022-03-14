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Абу-Даби отменил ПЦР-тесты для привитых туристов

Абу-Даби отменил ПЦР-тесты для привитых туристов - РИА Новости, 14.03.2022

Абу-Даби отменил ПЦР-тесты для привитых туристов

Департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил об отмене обязательного ПЦР-теста до и после прибытия в эмират для полностью вакцинированных путешественников,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:07

2022-03-14T14:07

2022-03-14T14:07

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил об отмене обязательного ПЦР-теста до и после прибытия в эмират для полностью вакцинированных путешественников, сообщает АТОР.Согласно новым правилам, для въезда привитым иностранцам ("Спутник V" одобрен) достаточно предъявить только сертификат об иммунизации с действующим QR-кодом.Однако в АТОР все же рекомендуют туристам сдавать ПЦР по прилете — чтобы активировать Green Pass в приложении AlHosn. С ним можно посещать не только достопримечательности на открытом воздухе, но и торговые центры, крытые парки развлечений, кафе и рестораны.Что касается невакцинированных гостей, то им по-прежнему необходимо предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19 не старше 48 часов или справку о перенесенном заболевании, полученную в течение 30 дней до отъезда. Уточняется, что детям до 12 лет никакие документы не нужны.Ранее эмират отменил обязательный 10-дневный карантин для непривитых, ношение масок на открытом воздухе и соблюдение социальной дистанции.

https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777702642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, пцр-тест, вакцина "спутник v", вакцинация, туризм, туристы, оаэ, дубай