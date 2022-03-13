Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/zalozhniki-1777955214.html
Глава СК поручил изучить действия ВСУ, удерживающих заложников
Глава СК поручил изучить действия ВСУ, удерживающих заложников - РИА Новости, 13.03.2022
Глава СК поручил изучить действия ВСУ, удерживающих заложников
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям украинских военных и бойцов националистических батальонов,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T19:28
2022-03-13T19:32
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_f0856c4f9355bdb6a3725a440215b46d.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям украинских военных и бойцов националистических батальонов, удерживающих в заложниках мирных жителей, сообщается на сайте СК РФ.По данным Минобороны РФ, члены националистического батальона "Айдар" в населенном пункте Никольское Донецкой народной республики на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей. При освобождении Никольского российскими подразделениями они не пострадали.Кроме того, по данным народной милиции Луганской народной республики, украинские войска не выпускают из ряда населенных пунктов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, мирных жителей. Они используют их дома как огневые точки, а их людей в качестве живого щита, которым националистические формирования прикрываются, обстреливая жилые массивы.Отмечается, что Бастрыкин дал указание ГСУ СК РФ зафиксировать факты использования мирных жителей в качестве заложников на территории ДНР и ЛНР."Глава СК поручил следователям ГСУ СК России провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности конкретных лиц вооруженных сил Украины и националистических батальонов, виновных в удержании мирных граждан", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220312/inostrantsy-1777879196.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_14:0:1266:939_1920x0_80_0_0_3e786e607d052490a98902131eff31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
19:28 13.03.2022 (обновлено: 19:32 13.03.2022)
 
Глава СК поручил изучить действия ВСУ, удерживающих заложников

Глава СК Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям ВСУ, удерживающих заложников

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям украинских военных и бойцов националистических батальонов, удерживающих в заложниках мирных жителей, сообщается на сайте СК РФ.
По данным Минобороны РФ, члены националистического батальона "Айдар" в населенном пункте Никольское Донецкой народной республики на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей. При освобождении Никольского российскими подразделениями они не пострадали.
Кроме того, по данным народной милиции Луганской народной республики, украинские войска не выпускают из ряда населенных пунктов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, мирных жителей. Они используют их дома как огневые точки, а их людей в качестве живого щита, которым националистические формирования прикрываются, обстреливая жилые массивы.
Отмечается, что Бастрыкин дал указание ГСУ СК РФ зафиксировать факты использования мирных жителей в качестве заложников на территории ДНР и ЛНР.
"Глава СК поручил следователям ГСУ СК России провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности конкретных лиц вооруженных сил Украины и националистических батальонов, виновных в удержании мирных граждан", - говорится в сообщении.
Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 22:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны заявили о 6900 удерживаемых на Украине иностранцах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала