https://ria.ru/20220313/zalozhniki-1777955214.html

Глава СК поручил изучить действия ВСУ, удерживающих заложников

Глава СК поручил изучить действия ВСУ, удерживающих заложников - РИА Новости, 13.03.2022

Глава СК поручил изучить действия ВСУ, удерживающих заложников

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям украинских военных и бойцов националистических батальонов,... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T19:28

2022-03-13T19:28

2022-03-13T19:32

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям украинских военных и бойцов националистических батальонов, удерживающих в заложниках мирных жителей, сообщается на сайте СК РФ.По данным Минобороны РФ, члены националистического батальона "Айдар" в населенном пункте Никольское Донецкой народной республики на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей. При освобождении Никольского российскими подразделениями они не пострадали.Кроме того, по данным народной милиции Луганской народной республики, украинские войска не выпускают из ряда населенных пунктов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, мирных жителей. Они используют их дома как огневые точки, а их людей в качестве живого щита, которым националистические формирования прикрываются, обстреливая жилые массивы.Отмечается, что Бастрыкин дал указание ГСУ СК РФ зафиксировать факты использования мирных жителей в качестве заложников на территории ДНР и ЛНР."Глава СК поручил следователям ГСУ СК России провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности конкретных лиц вооруженных сил Украины и националистических батальонов, виновных в удержании мирных граждан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220312/inostrantsy-1777879196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, в мире, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр