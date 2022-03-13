19:28 13.03.2022 (обновлено: 19:32 13.03.2022)
Глава СК поручил изучить действия ВСУ, удерживающих заложников
Глава СК Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям ВСУ, удерживающих заложников
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям украинских военных и бойцов националистических батальонов, удерживающих в заложниках мирных жителей, сообщается на сайте СК РФ.
По данным Минобороны РФ, члены националистического батальона "Айдар" в населенном пункте Никольское Донецкой народной республики на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей. При освобождении Никольского российскими подразделениями они не пострадали.
Кроме того, по данным народной милиции Луганской народной республики, украинские войска не выпускают из ряда населенных пунктов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, мирных жителей. Они используют их дома как огневые точки, а их людей в качестве живого щита, которым националистические формирования прикрываются, обстреливая жилые массивы.
Отмечается, что Бастрыкин дал указание ГСУ СК РФ зафиксировать факты использования мирных жителей в качестве заложников на территории ДНР и ЛНР.
"Глава СК поручил следователям ГСУ СК России провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности конкретных лиц вооруженных сил Украины и националистических батальонов, виновных в удержании мирных граждан", - говорится в сообщении.