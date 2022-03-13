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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/rubezhnoe-1777966468.html
В ЛНР сообщили о выходе к городу Рубежное
В ЛНР сообщили о выходе к городу Рубежное - РИА Новости, 13.03.2022
В ЛНР сообщили о выходе к городу Рубежное
Народная милиция ЛНР взяла под контроль деревню Варваровка, что позволило выйти к городу Рубежное, сообщил подполковник Андрей Марочко. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T22:21
2022-03-13T22:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рубежное
владимир путин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Народная милиция ЛНР взяла под контроль деревню Варваровка, что позволило выйти к городу Рубежное, сообщил подполковник Андрей Марочко."Мы находимся буквально в паре километров от населённого пункта Рубежное. Здесь уже спокойно. Дальше наши освободители идут", - сказал Марочко журналистам.В Народной милиции уточнили, что при взятии деревни Варваровка был уничтожен украинский военный погрузчик, перевозивший снаряды для РСЗО, а также танки и их экипажи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/otmorozki-1777962321.html
рубежное
донецкая народная республика
россия
украина
луганская народная республика
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в мире, рубежное, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины
22:21 13.03.2022 (обновлено: 22:23 13.03.2022)
 
В ЛНР сообщили о выходе к городу Рубежное

Народная милиция ЛНР сообщила о выходе к городу Рубежное после взятия Варваровки

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие народной милиции ЛНР
Военнослужащие народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Народная милиция ЛНР взяла под контроль деревню Варваровка, что позволило выйти к городу Рубежное, сообщил подполковник Андрей Марочко.
"Мы находимся буквально в паре километров от населённого пункта Рубежное. Здесь уже спокойно. Дальше наши освободители идут", - сказал Марочко журналистам.
В Народной милиции уточнили, что при взятии деревни Варваровка был уничтожен украинский военный погрузчик, перевозивший снаряды для РСЗО, а также танки и их экипажи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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