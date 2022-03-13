https://ria.ru/20220313/rubezhnoe-1777966468.html

В ЛНР сообщили о выходе к городу Рубежное

В ЛНР сообщили о выходе к городу Рубежное - РИА Новости, 13.03.2022

В ЛНР сообщили о выходе к городу Рубежное

Народная милиция ЛНР взяла под контроль деревню Варваровка, что позволило выйти к городу Рубежное, сообщил подполковник Андрей Марочко. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T22:21

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2022-03-13T22:23

обострение ситуации в днр и лнр

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рубежное

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россия

вооруженные силы рф

украина

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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Народная милиция ЛНР взяла под контроль деревню Варваровка, что позволило выйти к городу Рубежное, сообщил подполковник Андрей Марочко."Мы находимся буквально в паре километров от населённого пункта Рубежное. Здесь уже спокойно. Дальше наши освободители идут", - сказал Марочко журналистам.В Народной милиции уточнили, что при взятии деревни Варваровка был уничтожен украинский военный погрузчик, перевозивший снаряды для РСЗО, а также танки и их экипажи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/otmorozki-1777962321.html

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Петр Попадюк

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