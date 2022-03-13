https://ria.ru/20220313/popasnaya-1777946312.html

Народная милиция ЛНР ведет ожесточенные бои на Попаснянском направлении

Народная милиция ЛНР ведет ожесточенные бои на Попаснянском направлении - РИА Новости, 13.03.2022

Народная милиция ЛНР ведет ожесточенные бои на Попаснянском направлении

Ожесточенные бои ведутся сейчас в районе города Попасная в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T17:47

2022-03-13T17:47

2022-03-13T17:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

попасная

украина

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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Ожесточенные бои ведутся сейчас в районе города Попасная в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что при наступлении на территории города Попасная обнаружила расстрелянных мирных жителей, не исключено, что в общей массе есть выжившие."Здесь (в районе населенного пункта Попасная – ред.) ведутся сейчас ожесточенные бои", - сказал Филипоненко журналистам.

https://ria.ru/20220313/vyzhivshie-1777944686.html

луганская народная республика

попасная

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, попасная, украина