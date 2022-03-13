https://ria.ru/20220313/popasnaya-1777946312.html
Народная милиция ЛНР ведет ожесточенные бои на Попаснянском направлении
Народная милиция ЛНР ведет ожесточенные бои на Попаснянском направлении - РИА Новости, 13.03.2022
Народная милиция ЛНР ведет ожесточенные бои на Попаснянском направлении
Ожесточенные бои ведутся сейчас в районе города Попасная в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T17:47
2022-03-13T17:47
2022-03-13T17:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
попасная
украина
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Ожесточенные бои ведутся сейчас в районе города Попасная в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что при наступлении на территории города Попасная обнаружила расстрелянных мирных жителей, не исключено, что в общей массе есть выжившие."Здесь (в районе населенного пункта Попасная – ред.) ведутся сейчас ожесточенные бои", - сказал Филипоненко журналистам.
https://ria.ru/20220313/vyzhivshie-1777944686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, попасная, украина
17:47 13.03.2022 (обновлено: 17:58 13.03.2022)
Народная милиция ЛНР ведет ожесточенные бои на Попаснянском направлении
Народная милиция ЛНР сообщила об ожесточенных боях на Попаснянском направлении