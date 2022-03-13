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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/popasnaya-1777946312.html
Народная милиция ЛНР ведет ожесточенные бои на Попаснянском направлении
Народная милиция ЛНР ведет ожесточенные бои на Попаснянском направлении - РИА Новости, 13.03.2022
Народная милиция ЛНР ведет ожесточенные бои на Попаснянском направлении
Ожесточенные бои ведутся сейчас в районе города Попасная в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T17:47
2022-03-13T17:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
попасная
украина
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Ожесточенные бои ведутся сейчас в районе города Попасная в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что при наступлении на территории города Попасная обнаружила расстрелянных мирных жителей, не исключено, что в общей массе есть выжившие."Здесь (в районе населенного пункта Попасная – ред.) ведутся сейчас ожесточенные бои", - сказал Филипоненко журналистам.
https://ria.ru/20220313/vyzhivshie-1777944686.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, попасная, украина
17:47 13.03.2022 (обновлено: 17:58 13.03.2022)
 
Народная милиция ЛНР ведет ожесточенные бои на Попаснянском направлении

Народная милиция ЛНР сообщила об ожесточенных боях на Попаснянском направлении

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики
Народная милиция Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости
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Народная милиция Луганской народной республики
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Ожесточенные бои ведутся сейчас в районе города Попасная в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что при наступлении на территории города Попасная обнаружила расстрелянных мирных жителей, не исключено, что в общей массе есть выжившие.
"Здесь (в районе населенного пункта Попасная – ред.) ведутся сейчас ожесточенные бои", - сказал Филипоненко журналистам.
На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 17:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаПопаснаяУкраина
 
 
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