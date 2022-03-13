https://ria.ru/20220313/oruzhie-1777950425.html

США продолжат поставлять оружие на Украину, заявил Салливан

США продолжат поставлять оружие на Украину, заявил Салливан - РИА Новости, 13.03.2022

США продолжат поставлять оружие на Украину, заявил Салливан

США уверены, что способны продолжать значительные поставки оружия на Украину, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T18:34

2022-03-13T18:34

2022-03-13T23:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

сша

джейк салливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769506816_0:0:3399:1912_1920x0_80_0_0_9be5561f060cb06bd8c8f6a61efa442c.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США уверены, что способны продолжать значительные поставки оружия на Украину, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы уверены в наших возможностях продолжать поставлять значительные объемы военной помощи - оружия и припасов - на фронт на Украине. До сих пор мы были в этом успешны, и мы считаем, что у нас создана система, которая позволит нам продолжать, несмотря на российские угрозы", - сказал Салливан телекомпании CBS.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/oruzhiya-1777485939.html

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777451528.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, сша, джейк салливан