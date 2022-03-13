https://ria.ru/20220313/oruzhie-1777950425.html
США продолжат поставлять оружие на Украину, заявил Салливан
США продолжат поставлять оружие на Украину, заявил Салливан - РИА Новости, 13.03.2022
США продолжат поставлять оружие на Украину, заявил Салливан
США уверены, что способны продолжать значительные поставки оружия на Украину, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T18:34
2022-03-13T18:34
2022-03-13T23:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
сша
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США уверены, что способны продолжать значительные поставки оружия на Украину, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы уверены в наших возможностях продолжать поставлять значительные объемы военной помощи - оружия и припасов - на фронт на Украине. До сих пор мы были в этом успешны, и мы считаем, что у нас создана система, которая позволит нам продолжать, несмотря на российские угрозы", - сказал Салливан телекомпании CBS.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/oruzhiya-1777485939.html
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777451528.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, сша, джейк салливан
18:34 13.03.2022 (обновлено: 23:31 13.03.2022)
США продолжат поставлять оружие на Украину, заявил Салливан
Салливан: США уверены в своей способности продолжать крупные поставки оружия на Украину