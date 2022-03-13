https://ria.ru/20220313/obstrely-1777946861.html
Украинские силовики обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские силовики обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 13.03.2022
Украинские силовики обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Еленовка в ДНР, выпустив две мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T17:58
2022-03-13T17:58
2022-03-13T17:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775770865_0:252:2965:1921_1920x0_80_0_0_abffc759d2f96a1ccd236b5ddb66cd4e.jpg
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Еленовка в ДНР, выпустив две мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Славное - населенный пункт Еленовка: выпущено 2 мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/vyzhivshie-1777944686.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775770865_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_016f5faddf2b4b84efde1f057046d53f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, вооруженные силы рф
17:58 13.03.2022 (обновлено: 17:59 13.03.2022)
Украинские силовики обстреляли Еленовку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские силовики обстреляли Еленовку двумя минами