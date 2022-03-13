https://ria.ru/20220313/naemniki-1777951655.html

Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине

Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 14.03.2022

Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине

В результате удара ВС России по учебным центрам украинских Вооруженных сил было уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-13T18:52

2022-03-13T18:52

2022-03-14T00:20

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В результате удара ВС России по учебным центрам украинских Вооруженных сил было уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский", — сказал он.На этих объектах находился "пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников" перед их отправкой в районы боевых действий, а также база, на которой хранились вооружения и военная техника, поставленные Киеву западными странами."Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено", — подчеркнул генерал-майор.Как ранее сообщал Конашенков, наемники на Украине совершают диверсии и налеты на российскую военную технику и авиацию. Такие атаки совершаются с применением западного оружия: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка, заметили в ведомстве.В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнял, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Киева приблизилось к 20 тысячам. По его словам, речь идет об "опытных ветеранах и добровольцах из 52 стран".Минобороны России призвало иностранных граждан семь раз подумать, прежде чем ехать воевать на Украину. Владимир Путин сказал, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777542418.html

https://ria.ru/20220304/germaniya-1776498764.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об иностранных наемниках Брифинг Минобороны РФ 13 марта 2022-03-13T18:52 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)