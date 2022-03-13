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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/naemniki-1777951655.html
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине
В результате удара ВС России по учебным центрам украинских Вооруженных сил было уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-13T18:52
2022-03-14T00:20
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В результате удара ВС России по учебным центрам украинских Вооруженных сил было уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский", — сказал он.На этих объектах находился "пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников" перед их отправкой в районы боевых действий, а также база, на которой хранились вооружения и военная техника, поставленные Киеву западными странами."Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено", — подчеркнул генерал-майор.Как ранее сообщал Конашенков, наемники на Украине совершают диверсии и налеты на российскую военную технику и авиацию. Такие атаки совершаются с применением западного оружия: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка, заметили в ведомстве.В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнял, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Киева приблизилось к 20 тысячам. По его словам, речь идет об "опытных ветеранах и добровольцах из 52 стран".Минобороны России призвало иностранных граждан семь раз подумать, прежде чем ехать воевать на Украину. Владимир Путин сказал, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777542418.html
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Конашенков об иностранных наемниках
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:52 13.03.2022 (обновлено: 00:20 14.03.2022)
 
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении в Львовской области до 180 наемников

© РИА НовостиУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В результате удара ВС России по учебным центрам украинских Вооруженных сил было уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский", — сказал он.
На этих объектах находился "пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников" перед их отправкой в районы боевых действий, а также база, на которой хранились вооружения и военная техника, поставленные Киеву западными странами.
"Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено", — подчеркнул генерал-майор.
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Как ранее сообщал Конашенков, наемники на Украине совершают диверсии и налеты на российскую военную технику и авиацию. Такие атаки совершаются с применением западного оружия: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка, заметили в ведомстве.
В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнял, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Киева приблизилось к 20 тысячам. По его словам, речь идет об "опытных ветеранах и добровольцах из 52 стран".
Минобороны России призвало иностранных граждан семь раз подумать, прежде чем ехать воевать на Украину. Владимир Путин сказал, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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