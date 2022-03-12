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ВКС сбили украинский вертолет и беспилотник "Байрактар"

ВКС сбили украинский вертолет и беспилотник "Байрактар" - РИА Новости, 12.03.2022

ВКС сбили украинский вертолет и беспилотник "Байрактар"

Воздушно-космические силы России за последние сутки сбили один вертолет Ми-24 и один беспилотник Bayraktar ВВС Украины, заявил в субботу официальный... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T19:40

2022-03-12T19:40

2022-03-12T19:40

обострение ситуации в днр и лнр

россия

воздушно-космические силы россии

ми-24

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы России за последние сутки сбили один вертолет Ми-24 и один беспилотник Bayraktar ВВС Украины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За день авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один вертолет Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотных летательных аппарата, в том числе один – "Байрактар ТБ-2", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Петр Попадюк

россия, воздушно-космические силы россии, ми-24, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире