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ВКС сбили украинский вертолет и беспилотник "Байрактар"
ВКС сбили украинский вертолет и беспилотник "Байрактар" - РИА Новости, 12.03.2022
ВКС сбили украинский вертолет и беспилотник "Байрактар"
Воздушно-космические силы России за последние сутки сбили один вертолет Ми-24 и один беспилотник Bayraktar ВВС Украины, заявил в субботу официальный... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T19:40
2022-03-12T19:40
2022-03-12T19:40
обострение ситуации в днр и лнр
россия
воздушно-космические силы россии
ми-24
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы России за последние сутки сбили один вертолет Ми-24 и один беспилотник Bayraktar ВВС Украины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За день авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один вертолет Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотных летательных аппарата, в том числе один – "Байрактар ТБ-2", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-космические силы россии, ми-24, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире
ВКС сбили украинский вертолет и беспилотник "Байрактар"
Минобороны сообщило, что ВКС сбили украинский вертолет Ми-24 и беспилотник "Байрактар"