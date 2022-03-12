https://ria.ru/20220312/turtsiya-1777809923.html

Турция не хочет участвовать в санкциях против России, заявили в Минэнерго

Турция не хочет участвовать в санкциях против России, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 12.03.2022

Турция не хочет участвовать в санкциях против России, заявили в Минэнерго

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция не хочет быть стороной санкций против России, Анкара на стороне дипломатии. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:35

2022-03-12T11:35

2022-03-12T11:35

санкции в отношении россии

в мире

турция

россия

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АНКАРА, 12 мар – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция не хочет быть стороной санкций против России, Анкара на стороне дипломатии."Наш президент (Тайип Эрдоган – ред.) тоже заявил. Мы не хотим быть стороной санкций (против России – ред.) У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путем", - приводит слова Донмеза CNN Turk.Донмез также заявил, что Анкара ожидает, что санкции против России не коснутся поставок российского газа в страну."Мы ожидаем, что это не коснется нас. Такого разговора не было. У нас тоже частые диалоги. У Турции нет проблем с поставками природного газа", - сказал министр.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777806860.html

турция

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, в мире, турция, россия