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Турция не хочет участвовать в санкциях против России, заявили в Минэнерго
Турция не хочет участвовать в санкциях против России, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 12.03.2022
Турция не хочет участвовать в санкциях против России, заявили в Минэнерго
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция не хочет быть стороной санкций против России, Анкара на стороне дипломатии. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:35
2022-03-12T11:35
санкции в отношении россии
в мире
турция
россия
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АНКАРА, 12 мар – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция не хочет быть стороной санкций против России, Анкара на стороне дипломатии."Наш президент (Тайип Эрдоган – ред.) тоже заявил. Мы не хотим быть стороной санкций (против России – ред.) У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путем", - приводит слова Донмеза CNN Turk.Донмез также заявил, что Анкара ожидает, что санкции против России не коснутся поставок российского газа в страну."Мы ожидаем, что это не коснется нас. Такого разговора не было. У нас тоже частые диалоги. У Турции нет проблем с поставками природного газа", - сказал министр.
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777806860.html
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санкции в отношении россии, в мире, турция, россия
11:35 12.03.2022
 
Турция не хочет участвовать в санкциях против России, заявили в Минэнерго

Глава Минэнерго Турции Донмез: Анкара не хочет быть стороной санкций против России

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 мар – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция не хочет быть стороной санкций против России, Анкара на стороне дипломатии.
"Наш президент (Тайип Эрдоган – ред.) тоже заявил. Мы не хотим быть стороной санкций (против России – ред.) У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путем", - приводит слова Донмеза CNN Turk.
Донмез также заявил, что Анкара ожидает, что санкции против России не коснутся поставок российского газа в страну.
"Мы ожидаем, что это не коснется нас. Такого разговора не было. У нас тоже частые диалоги. У Турции нет проблем с поставками природного газа", - сказал министр.
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