https://ria.ru/20220312/spetsoperatsiya-1777862463.html

День 17-й: продвижение ВС России и видеопереговоры с Украиной

День 17-й: продвижение ВС России и видеопереговоры с Украиной - РИА Новости, 12.03.2022

День 17-й: продвижение ВС России и видеопереговоры с Украиной

На 17-й день российской военной операции на Украине Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль новых населенных пунктов и выведении из строя главного центра... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T19:23

2022-03-12T19:23

2022-03-12T19:23

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. На 17-й день российской военной операции на Украине Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль новых населенных пунктов и выведении из строя главного центра радиоразведки украинской армии и военного аэродрома в Василькове под Киевом.Вместе с тем по-прежнему не решена проблема работы гуманитарных коридоров. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подвижек в этом направлении в Мариуполе нет, при том что крупнейший на азовском побережье город остается самой "горячей точкой". На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка его отдельных районов. В Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и кацлером Германии Олафом Шольцем проинформировал их о гуманитарной ситуации в районах проведения спецоперации, а также рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей.Ход операцииМинобороны России сообщило в субботу, что в рамках военной операции уничтожено почти 3 500 военных объектов противника. Среди них 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков также заявил о дальнейшем продвижении ВС РФ и группировок ДНР и ЛНР. Вооруженные силы РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление. Подразделения ДНР при огневой поддержке российских ВС взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищиво, Житловка, блокировала Рубежное.Министерство обороны России также сообщило о том, что армия России высокоточным ударом в субботу вывела из строя главный центр радиоразведки Вооруженных сил Украины в Броварах и военный аэродром в Василькове. Также за сутки были сбиты пять беспилотников, в том числе два "Байрактара", и тактическая ракета "Точка-У".Между тем Владимир Зеленский назвал потери среди украинских военных с момента начала российской операции: по его словам, эта цифра составила около 1,3 тысячи человек. Со своей стороны, глава ДНР не исключил, что "в самое ближайшее время" для помощи республике могут приехать добровольцы с Ближнего Востока.Эвакуация и переговорыШтаб территориальной обороны ДНР утром в субботу сообщил, что за минувшие сутки 217 человек, в том числе 25 детей, были эвакуированы из Мариуполя и его пригородов в село Безыменное Новоазовского района, где МЧС республики развернуло пункт приема беженцев. Однако, как сообщили Пушилин, подвижек в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе нет. По его словам, все действия киевского режима заключаются в блокировании любой возможности для выхода гражданских лиц.В свою очередь Зеленский заявил, что украинские войска гарантируют режим тишины для эвакуации из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи, а вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в субботу открываются очередные гумкоридоры для эвакуации людей из населенных пунктов Киевской, Сумской и Запорожской областей.Гуманитарная ситуация стала темой обсуждения президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Как сообщили в Кремле, Путин проинформировал западных партнеров о реальном положении дел по гуманитарной ситуации в районах проведения операции, а также привел многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права.Путин также подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону в серии видеопереговоров представлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он продолжает возглавлять переговорный процесс.Помощь АЭСВ субботу вечером госкорпорация "Росатом" сообщила о том, что Запорожская и Чернобыльская АЭС остаются под управлением украинского персонала, российские специалисты оказывают консультативную помощь. В частности, при консультационном содействии российских специалистов идет восстановление энергообеспечения Чернобыльской АЭС и системы физической защиты Запорожской АЭС.В "Росатоме" подчеркнули, что взаимодействие российских и украинских специалистов происходит на регулярной основе в режиме совещаний. "Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации украинских АЭС осуществляются в тесном контакте с руководством МАГАТЭ", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777854614.html

https://ria.ru/20220312/shkola-1777834896.html

https://ria.ru/20220312/peregovory-1777846199.html

https://ria.ru/20220312/pogibshie-1777851705.html

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Петр Попадюк

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