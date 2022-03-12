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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/ranenye-1777871009.html
При обстреле Донецка украинскими войсками ранены еще два человека
При обстреле Донецка украинскими войсками ранены еще два человека - РИА Новости, 12.03.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками ранены еще два человека
Еще два человека ранены в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T20:48
2022-03-12T20:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Еще два человека ранены в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики."При обстреле Куйбышевского района пострадал молодой человек. Парень доставлен в РТЦ (Республиканский травматологический центр – ред.), где получает всю необходимую медицинскую помощь. В Киевском районе была ранена женщина. Её доставили в ИНВХ (Институт неотложной и восстановительной хирургии – ред.) с осколочным ранением бедра", - говорится в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина
20:48 12.03.2022
 
При обстреле Донецка украинскими войсками ранены еще два человека

В ДНР заявили еще о двух раненых в результате обстрела Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Еще два человека ранены в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
"При обстреле Куйбышевского района пострадал молодой человек. Парень доставлен в РТЦ (Республиканский травматологический центр – ред.), где получает всю необходимую медицинскую помощь. В Киевском районе была ранена женщина. Её доставили в ИНВХ (Институт неотложной и восстановительной хирургии – ред.) с осколочным ранением бедра", - говорится в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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