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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/potrebnosti-1777875121.html
ДНР ведет аудит потребностей жителей освобожденных территорий республики
ДНР ведет аудит потребностей жителей освобожденных территорий республики - РИА Новости, 12.03.2022
ДНР ведет аудит потребностей жителей освобожденных территорий республики
Власти Донецкой народной республики ведут аудит потребностей населения освобождённых территорий ДНР, сказал РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:30
2022-03-12T21:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Власти Донецкой народной республики ведут аудит потребностей населения освобождённых территорий ДНР, сказал РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин."При администрации главы создан специальный оперативный штаб. Также, в правительстве ДНР ведется такая же работа. Силами специалистов правительства ведется аудит потребностей на освобождаемой территории. Это и социалка, и в том числе те объекты жизнеобеспечения инфраструктуры городов, которые были разрушены нацистами при отступлении. Эта работа будет завершена, когда мы выйдем к своим границам",- сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/goroda-1777870815.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика
21:30 12.03.2022
 
ДНР ведет аудит потребностей жителей освобожденных территорий республики

В ДНР заявили, что ведут аудит потребностей жителей освобожденных территорий республики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчины набирают питьевую воду в освобожденном городе Счастье в ЛНР
Мужчины набирают питьевую воду в освобожденном городе Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчины набирают питьевую воду в освобожденном городе Счастье в ЛНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Власти Донецкой народной республики ведут аудит потребностей населения освобождённых территорий ДНР, сказал РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
"При администрации главы создан специальный оперативный штаб. Также, в правительстве ДНР ведется такая же работа. Силами специалистов правительства ведется аудит потребностей на освобождаемой территории. Это и социалка, и в том числе те объекты жизнеобеспечения инфраструктуры городов, которые были разрушены нацистами при отступлении. Эта работа будет завершена, когда мы выйдем к своим границам",- сказал собеседник агентства.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 20:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава ДНР указал вернуть освобожденным от ВСУ городам прежние названия
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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