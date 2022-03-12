https://ria.ru/20220312/potrebnosti-1777875121.html
ДНР ведет аудит потребностей жителей освобожденных территорий республики
ДНР ведет аудит потребностей жителей освобожденных территорий республики - РИА Новости, 12.03.2022
ДНР ведет аудит потребностей жителей освобожденных территорий республики
Власти Донецкой народной республики ведут аудит потребностей населения освобождённых территорий ДНР, сказал РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:30
2022-03-12T21:30
2022-03-12T21:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Власти Донецкой народной республики ведут аудит потребностей населения освобождённых территорий ДНР, сказал РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин."При администрации главы создан специальный оперативный штаб. Также, в правительстве ДНР ведется такая же работа. Силами специалистов правительства ведется аудит потребностей на освобождаемой территории. Это и социалка, и в том числе те объекты жизнеобеспечения инфраструктуры городов, которые были разрушены нацистами при отступлении. Эта работа будет завершена, когда мы выйдем к своим границам",- сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/goroda-1777870815.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика
ДНР ведет аудит потребностей жителей освобожденных территорий республики
В ДНР заявили, что ведут аудит потребностей жителей освобожденных территорий республики