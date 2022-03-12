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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/postradavshie-1777856197.html
Число пострадавших при обстреле в Докучаевске сотрудников МЧС увеличилось
Число пострадавших при обстреле в Докучаевске сотрудников МЧС увеличилось - РИА Новости, 12.03.2022
Число пострадавших при обстреле в Докучаевске сотрудников МЧС увеличилось
Число сотрудников МЧС ДНР, пострадавших при обстреле спасательной части в Докучаевске, увеличилось до 10, один в тяжелом состоянии, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T18:23
2022-03-12T18:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
докучаевск
мчс днр
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Число сотрудников МЧС ДНР, пострадавших при обстреле спасательной части в Докучаевске, увеличилось до 10, один в тяжелом состоянии, сообщили в ведомстве.Ранее в ведомстве сообщили о семи пострадавших сотрудниках."Сегодня, 12 марта 2022 года, в 16 часов 43 минуты вследствие попадания взрывоопасного предмета в пункт связи 42 Государственной пожарно-спасательной части г. Докучаевск пострадало 10 сотрудников МЧС ДНР, один из которых находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении МЧС ДНР.Отмечается, что все пострадавшие транспортированы в учреждение здравоохранения.
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в мире, докучаевск, мчс днр, украина, вооруженные силы украины
18:23 12.03.2022
 
Число пострадавших при обстреле в Докучаевске сотрудников МЧС увеличилось

Число пострадавших при обстреле в Докучаевске сотрудников МЧС ДНР увеличилось до десяти

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗнак "Начало населенного пункта" перед въездом в город Докучаевск Донецкой области
Знак Начало населенного пункта перед въездом в город Докучаевск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Знак "Начало населенного пункта" перед въездом в город Докучаевск Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Число сотрудников МЧС ДНР, пострадавших при обстреле спасательной части в Докучаевске, увеличилось до 10, один в тяжелом состоянии, сообщили в ведомстве.
Ранее в ведомстве сообщили о семи пострадавших сотрудниках.
"Сегодня, 12 марта 2022 года, в 16 часов 43 минуты вследствие попадания взрывоопасного предмета в пункт связи 42 Государственной пожарно-спасательной части г. Докучаевск пострадало 10 сотрудников МЧС ДНР, один из которых находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении МЧС ДНР.
Отмечается, что все пострадавшие транспортированы в учреждение здравоохранения.
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