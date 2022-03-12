https://ria.ru/20220312/postradavshie-1777856197.html

Число пострадавших при обстреле в Докучаевске сотрудников МЧС увеличилось

Число пострадавших при обстреле в Докучаевске сотрудников МЧС увеличилось - РИА Новости, 12.03.2022

Число пострадавших при обстреле в Докучаевске сотрудников МЧС увеличилось

Число сотрудников МЧС ДНР, пострадавших при обстреле спасательной части в Докучаевске, увеличилось до 10, один в тяжелом состоянии, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T18:23

2022-03-12T18:23

2022-03-12T18:23

обострение ситуации в днр и лнр

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докучаевск

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Число сотрудников МЧС ДНР, пострадавших при обстреле спасательной части в Докучаевске, увеличилось до 10, один в тяжелом состоянии, сообщили в ведомстве.Ранее в ведомстве сообщили о семи пострадавших сотрудниках."Сегодня, 12 марта 2022 года, в 16 часов 43 минуты вследствие попадания взрывоопасного предмета в пункт связи 42 Государственной пожарно-спасательной части г. Докучаевск пострадало 10 сотрудников МЧС ДНР, один из которых находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении МЧС ДНР.Отмечается, что все пострадавшие транспортированы в учреждение здравоохранения.

https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html

докучаевск

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, докучаевск, мчс днр, украина, вооруженные силы украины