https://ria.ru/20220312/postradavshie-1777856197.html
Число пострадавших при обстреле в Докучаевске сотрудников МЧС увеличилось
Число пострадавших при обстреле в Докучаевске сотрудников МЧС увеличилось - РИА Новости, 12.03.2022
Число пострадавших при обстреле в Докучаевске сотрудников МЧС увеличилось
Число сотрудников МЧС ДНР, пострадавших при обстреле спасательной части в Докучаевске, увеличилось до 10, один в тяжелом состоянии, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T18:23
2022-03-12T18:23
2022-03-12T18:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
докучаевск
мчс днр
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151568/83/1515688368_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6e2ed983af016da392cf4cf16ca41b8c.jpg
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Число сотрудников МЧС ДНР, пострадавших при обстреле спасательной части в Докучаевске, увеличилось до 10, один в тяжелом состоянии, сообщили в ведомстве.Ранее в ведомстве сообщили о семи пострадавших сотрудниках."Сегодня, 12 марта 2022 года, в 16 часов 43 минуты вследствие попадания взрывоопасного предмета в пункт связи 42 Государственной пожарно-спасательной части г. Докучаевск пострадало 10 сотрудников МЧС ДНР, один из которых находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении МЧС ДНР.Отмечается, что все пострадавшие транспортированы в учреждение здравоохранения.
https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html
докучаевск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151568/83/1515688368_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_700683b78841b06a1d550b0c57e7ced7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, докучаевск, мчс днр, украина, вооруженные силы украины
Число пострадавших при обстреле в Докучаевске сотрудников МЧС увеличилось
Число пострадавших при обстреле в Докучаевске сотрудников МЧС ДНР увеличилось до десяти