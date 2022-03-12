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Врач назвал способ улучшить самочувствие при резкой смене погоды
Врач назвал способ улучшить самочувствие при резкой смене погоды - РИА Новости, 12.03.2022
Врач назвал способ улучшить самочувствие при резкой смене погоды
Начало марта в Центральной России было аномально теплым, но уже ко второй неделе месяца в регион пришли зимние холода. Что делать, если смена погоды плохо... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T02:10
2022-03-12T02:10
2022-03-12T02:10
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россия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Начало марта в Центральной России было аномально теплым, но уже ко второй неделе месяца в регион пришли зимние холода. Что делать, если смена погоды плохо отражается на самочувствии, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.Внезапное понижение температуры воздуха может вызывать у некоторых людей ощущение разбитости, усталость и головную боль, отметил он. Однако не стоит сильно волноваться из-за таких симптомов, если их единственная причина – смена погоды, считает врач.По его словам, медики не назначают какое-либо лечение тем, кто плохо себя чувствует при резкой смене погоды."Как мы можем исправить упадок сил? Таблетками мы это не исправим, потому что препараты назначаются при каком-то диагнозе. Плохое самочувствие на фоне плохой погоды – это не диагноз", – пояснил Кузьменко.Но способ улучшить свое состояние и перестать испытывать "упадок сил" при перепадах температуры все-таки существует, продолжил врач. Впрочем, мгновенно он не подействует."Полезно будет заняться физкультурой, полезно ложиться и вставать в одно и то же время, полезно правильно питаться. Вот такие простые рекомендации могут помочь", – заключил Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20220209/koronavirus-1771853200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, здоровье - общество
Врач назвал способ улучшить самочувствие при резкой смене погоды
Терапевт Кузьменко посоветовал заняться физкультурой при резкой смене погоды
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Начало марта в Центральной России было аномально теплым, но уже ко второй неделе месяца в регион пришли зимние холода. Что делать, если смена погоды плохо отражается на самочувствии, рассказал
в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.
Внезапное понижение температуры воздуха может вызывать у некоторых людей ощущение разбитости, усталость и головную боль, отметил он. Однако не стоит сильно волноваться из-за таких симптомов, если их единственная причина – смена погоды, считает врач.
"У нас весна постепенно сменяет зиму, что может отражаться на самочувствии людей. Не нужно из-за этого отчаиваться, поскольку такие проблемы для продолжительности жизни не опасны. Самочувствие меняется ото дня ко дню. Бывает, что сегодня вы проснулись и вам не очень хорошо, но это не значит, что вы больны. Скорее всего, завтра вам будет лучше", – добавил Кузьменко.
По его словам, медики не назначают какое-либо лечение тем, кто плохо себя чувствует при резкой смене погоды.
"Как мы можем исправить упадок сил? Таблетками мы это не исправим, потому что препараты назначаются при каком-то диагнозе. Плохое самочувствие на фоне плохой погоды – это не диагноз", – пояснил Кузьменко.
Но способ улучшить свое состояние и перестать испытывать "упадок сил" при перепадах температуры все-таки существует, продолжил врач. Впрочем, мгновенно он не подействует.
"Полезно будет заняться физкультурой, полезно ложиться и вставать в одно и то же время, полезно правильно питаться. Вот такие простые рекомендации могут помочь", – заключил Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik.