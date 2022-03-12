https://ria.ru/20220312/pogoda-1777778897.html

Врач назвал способ улучшить самочувствие при резкой смене погоды

Врач назвал способ улучшить самочувствие при резкой смене погоды - РИА Новости, 12.03.2022

Врач назвал способ улучшить самочувствие при резкой смене погоды

Начало марта в Центральной России было аномально теплым, но уже ко второй неделе месяца в регион пришли зимние холода. Что делать, если смена погоды плохо... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T02:10

2022-03-12T02:10

2022-03-12T02:10

общество

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Начало марта в Центральной России было аномально теплым, но уже ко второй неделе месяца в регион пришли зимние холода. Что делать, если смена погоды плохо отражается на самочувствии, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.Внезапное понижение температуры воздуха может вызывать у некоторых людей ощущение разбитости, усталость и головную боль, отметил он. Однако не стоит сильно волноваться из-за таких симптомов, если их единственная причина – смена погоды, считает врач.По его словам, медики не назначают какое-либо лечение тем, кто плохо себя чувствует при резкой смене погоды."Как мы можем исправить упадок сил? Таблетками мы это не исправим, потому что препараты назначаются при каком-то диагнозе. Плохое самочувствие на фоне плохой погоды – это не диагноз", – пояснил Кузьменко.Но способ улучшить свое состояние и перестать испытывать "упадок сил" при перепадах температуры все-таки существует, продолжил врач. Впрочем, мгновенно он не подействует."Полезно будет заняться физкультурой, полезно ложиться и вставать в одно и то же время, полезно правильно питаться. Вот такие простые рекомендации могут помочь", – заключил Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/koronavirus-1771853200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, здоровье - общество