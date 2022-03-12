https://ria.ru/20220312/podderzhka-1777777442.html

Воробьев: жители Подмосковья должны знать обо всех мерах поддержки

Воробьев: жители Подмосковья должны знать обо всех мерах поддержки - РИА Новости, 12.03.2022

Воробьев: жители Подмосковья должны знать обо всех мерах поддержки

Жителей Подмосковья и предпринимателей региона необходимо своевременно информировать обо всех социально-экономических мерах поддержки, которая им сегодня... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T00:41

2022-03-12T00:41

2022-03-12T00:41

новости подмосковья

общество

россия

андрей воробьев

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Жителей Подмосковья и предпринимателей региона необходимо своевременно информировать обо всех социально-экономических мерах поддержки, которая им сегодня оказывается, заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства.Как сообщает пресс-служба облправительства, он поручил социальному блоку реализовывать все обязательства перед жителями – речь идет о строительстве школ, детсадов, больниц и поликлиник."Всю социальную инфраструктуру мы строим, и это является нашим безусловным приоритетом. Соответствующую поддержку будем получать и от федерального правительства, и, естественно, изыскивать дополнительные меры поддержки у себя в региональном бюджете. Прежде всего это связано с продовольственной безопасностью", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Он также поручил вести постоянную коммуникацию с сотрудниками иностранных предприятий, которые приостановили свою работу в России - проводить с ними регулярные встречи и разъяснять текущую ситуацию.

https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777660349.html

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общество, россия, андрей воробьев