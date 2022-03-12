https://ria.ru/20220312/podderzhka-1777777442.html
Воробьев: жители Подмосковья должны знать обо всех мерах поддержки
Воробьев: жители Подмосковья должны знать обо всех мерах поддержки - РИА Новости, 12.03.2022
Воробьев: жители Подмосковья должны знать обо всех мерах поддержки
Жителей Подмосковья и предпринимателей региона необходимо своевременно информировать обо всех социально-экономических мерах поддержки, которая им сегодня... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T00:41
2022-03-12T00:41
2022-03-12T00:41
новости подмосковья
общество
россия
андрей воробьев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Жителей Подмосковья и предпринимателей региона необходимо своевременно информировать обо всех социально-экономических мерах поддержки, которая им сегодня оказывается, заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства.Как сообщает пресс-служба облправительства, он поручил социальному блоку реализовывать все обязательства перед жителями – речь идет о строительстве школ, детсадов, больниц и поликлиник."Всю социальную инфраструктуру мы строим, и это является нашим безусловным приоритетом. Соответствующую поддержку будем получать и от федерального правительства, и, естественно, изыскивать дополнительные меры поддержки у себя в региональном бюджете. Прежде всего это связано с продовольственной безопасностью", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Он также поручил вести постоянную коммуникацию с сотрудниками иностранных предприятий, которые приостановили свою работу в России - проводить с ними регулярные встречи и разъяснять текущую ситуацию.
https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777660349.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, андрей воробьев
Воробьев: жители Подмосковья должны знать обо всех мерах поддержки
Губернатор Подмосковья Воробьев: жители региона должны знать обо всех мерах поддержки
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Жителей Подмосковья и предпринимателей региона необходимо своевременно информировать обо всех социально-экономических мерах поддержки, которая им сегодня оказывается, заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства.
Как сообщает пресс-служба облправительства, он поручил социальному блоку реализовывать все обязательства перед жителями – речь идет о строительстве школ, детсадов, больниц и поликлиник.
"Всю социальную инфраструктуру мы строим, и это является нашим безусловным приоритетом. Соответствующую поддержку будем получать и от федерального правительства, и, естественно, изыскивать дополнительные меры поддержки у себя в региональном бюджете. Прежде всего это связано с продовольственной безопасностью", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Он также поручил вести постоянную коммуникацию с сотрудниками иностранных предприятий, которые приостановили свою работу в России
- проводить с ними регулярные встречи и разъяснять текущую ситуацию.