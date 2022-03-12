https://ria.ru/20220312/oriflame-1777813578.html

Шведская компания Oriflame остается в России

Шведская компания Oriflame остается в России - РИА Новости, 12.03.2022

Шведская компания Oriflame остается в России

Косметическая компания Oriflame остается в России и продолжит продажи в стране, сообщила шведская газета Dagens Industri. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:16

2022-03-12T12:16

2022-03-12T15:59

санкции в отношении россии

экономика

швеция

россия

oriflame cosmetics

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Косметическая компания Oriflame остается в России и продолжит продажи в стране, сообщила шведская газета Dagens Industri."Косметическая компания Oriflame идет против течения и решает продолжить продажи в России", — говорится в издании.По данным шведской газеты Aftonbladet, в 2021 году на Россию приходилось 16% всех продаж компании, что составило немногим более одного миллиарда евро. Как пишет газета, компания остается в стране с целью поддержки продавцов-консультантов.Компания Oriflame, основанная в Швеции в 1967 году, сегодня является международным косметическим концерном, который имеет представительства более чем в 60 странах. Владеет собственными заводами в Швеции, Польше, Китае, России и Индии.

швеция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, экономика, швеция, россия, oriflame cosmetics