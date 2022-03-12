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Шведская компания Oriflame остается в России
Шведская компания Oriflame остается в России - РИА Новости, 12.03.2022
Шведская компания Oriflame остается в России
Косметическая компания Oriflame остается в России и продолжит продажи в стране, сообщила шведская газета Dagens Industri. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:16
2022-03-12T15:59
санкции в отношении россии
экономика
швеция
россия
oriflame cosmetics
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Косметическая компания Oriflame остается в России и продолжит продажи в стране, сообщила шведская газета Dagens Industri."Косметическая компания Oriflame идет против течения и решает продолжить продажи в России", — говорится в издании.По данным шведской газеты Aftonbladet, в 2021 году на Россию приходилось 16% всех продаж компании, что составило немногим более одного миллиарда евро. Как пишет газета, компания остается в стране с целью поддержки продавцов-консультантов.Компания Oriflame, основанная в Швеции в 1967 году, сегодня является международным косметическим концерном, который имеет представительства более чем в 60 странах. Владеет собственными заводами в Швеции, Польше, Китае, России и Индии.
швеция
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санкции в отношении россии, экономика, швеция, россия, oriflame cosmetics
12:16 12.03.2022 (обновлено: 15:59 12.03.2022)
 
Шведская компания Oriflame остается в России

Шведская косметическая компания Oriflame остается в России и продолжит продажи

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфис компании Oriflame
Офис компании Oriflame - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Офис компании Oriflame
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Косметическая компания Oriflame остается в России и продолжит продажи в стране, сообщила шведская газета Dagens Industri.
"Косметическая компания Oriflame идет против течения и решает продолжить продажи в России", — говорится в издании.
По данным шведской газеты Aftonbladet, в 2021 году на Россию приходилось 16% всех продаж компании, что составило немногим более одного миллиарда евро. Как пишет газета, компания остается в стране с целью поддержки продавцов-консультантов.
Компания Oriflame, основанная в Швеции в 1967 году, сегодня является международным косметическим концерном, который имеет представительства более чем в 60 странах. Владеет собственными заводами в Швеции, Польше, Китае, России и Индии.
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаШвецияРоссияOriflame Cosmetics
 
 
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