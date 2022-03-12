https://ria.ru/20220312/oriflame-1777813578.html
Шведская компания Oriflame остается в России
Шведская компания Oriflame остается в России - РИА Новости, 12.03.2022
Шведская компания Oriflame остается в России
Косметическая компания Oriflame остается в России и продолжит продажи в стране, сообщила шведская газета Dagens Industri. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:16
2022-03-12T12:16
2022-03-12T15:59
санкции в отношении россии
экономика
швеция
россия
oriflame cosmetics
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Косметическая компания Oriflame остается в России и продолжит продажи в стране, сообщила шведская газета Dagens Industri."Косметическая компания Oriflame идет против течения и решает продолжить продажи в России", — говорится в издании.По данным шведской газеты Aftonbladet, в 2021 году на Россию приходилось 16% всех продаж компании, что составило немногим более одного миллиарда евро. Как пишет газета, компания остается в стране с целью поддержки продавцов-консультантов.Компания Oriflame, основанная в Швеции в 1967 году, сегодня является международным косметическим концерном, который имеет представительства более чем в 60 странах. Владеет собственными заводами в Швеции, Польше, Китае, России и Индии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика, швеция, россия, oriflame cosmetics
12:16 12.03.2022 (обновлено: 15:59 12.03.2022)
Шведская компания Oriflame остается в России
Шведская косметическая компания Oriflame остается в России и продолжит продажи