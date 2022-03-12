16:16 12.03.2022 (обновлено: 16:18 12.03.2022)
Наблюдатели заявили о спокойной обстановке на выборах в Абхазии
Международные наблюдатели заявили о спокойной обстановке на выборах в парламент Абхазии
© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкИзбиратели в день выборов на избирательном участке в Абхазии
Избиратели в день выборов на избирательном участке в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 12 мар – РИА Новости. Международные наблюдатели, представляющие Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, заявили на пресс-конференции в ЦИК Абхазии о спокойной обстановке на выборах в парламент республики.
"Все участки, которые мы посетили, открылись вовремя, обстановка спокойная. Никаких вопросов ни у наблюдателей, ни у представителей участковых избирательных комиссий не было", - сказал заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Андрей Красов, уточнив, что в данное время им удалось посетить пять участков в различных районах Сухума.
Ответственный секретарь собрания Сергей Стрельченко отметил "демократичность, прозрачность и гражданскую ответственность жителей Абхазии".
Выборы в парламент проходят в Абхазии в субботу, избирательные участки открыты в 35 округах с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск), всего их 152. Всего в голосовании могут принять около 130 тысяч человек - это чуть больше половины населения Абхазии. На 12.00 явка составила около 10%.
В парламентских выборах принимают участие 123 кандидата - 107 мужчин и 16 женщин, трое из которых русские. Всего ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и пять политических партий, представивших своих 14 кандидатов - две провластные партии - "Амцахара" (восемь кандидатов) и Народный фронт Абхазии (один кандидат), а также две оппозиционные - "Апсны" (два кандидата) и Народная партия Абхазии (один кандидат), и "Партию экономического развития Абхазии" (два кандидата), сохраняющую нейтралитет. Политическое большинство в парламенте позволяет оказывать непосредственное воздействие на принятие решений.
В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются один раз в пять лет. Срок полномочий нынешнего шестого созыва парламента истекает весной этого года.
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