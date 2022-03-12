19:27 12.03.2022 (обновлено: 20:20 12.03.2022)
ВС России установили контроль над Новоандреевкой и Кирилловкой
Минобороны: ВС установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка и Кирилловка
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Группировки ЛНР и российские Вооруженные силы выходят на новые рубежи в ходе спецоперации на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка, Кирилловка и вышли на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатное", — сказал он.
© РИА Новости/Минобороны РоссииОбновленная карта районов Украины, перешедших под контроль ВС России и народных республик Донбасса
© РИА Новости/Минобороны России
Обновленная карта районов Украины, перешедших под контроль ВС России и народных республик Донбасса
За день продвижение составило 12 километров.
Группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Молодежное, Возгорье, а также южную и центральную часть Попасной.
"Передовые отряды Луганской народной милиции вышли на окраины города Северодонецк", — добавил Конашенков.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал. Наступление идет по нескольким направлениям.