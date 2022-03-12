https://ria.ru/20220312/kontrol-1777863506.html

ВС России установили контроль над Новоандреевкой и Кирилловкой

ВС России установили контроль над Новоандреевкой и Кирилловкой - РИА Новости, 12.03.2022

ВС России установили контроль над Новоандреевкой и Кирилловкой

Группировки ЛНР и российские Вооруженные силы выходят на новые рубежи в ходе спецоперации на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T19:27

2022-03-12T19:27

2022-03-12T20:20

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

попасная

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Группировки ЛНР и российские Вооруженные силы выходят на новые рубежи в ходе спецоперации на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка, Кирилловка и вышли на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатное", — сказал он.За день продвижение составило 12 километров.Группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Молодежное, Возгорье, а также южную и центральную часть Попасной."Передовые отряды Луганской народной милиции вышли на окраины города Северодонецк", — добавил Конашенков.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал. Наступление идет по нескольким направлениям.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

украина

россия

луганская народная республика

попасная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о продвижении российских военных МО РФ публикует обновленную карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ и народных республик Донбасса 2022-03-12T19:27 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, попасная, вооруженные силы украины