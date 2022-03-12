https://ria.ru/20220312/isk-1777780606.html

Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст", сообщили СМИ

Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст", сообщили СМИ - РИА Новости, 12.03.2022

Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст", сообщили СМИ

Актер Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст", во время работы над которым была застрелена оператор Галина Хатчинс, сообщает Los Angeles Times. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T01:59

2022-03-12T01:59

2022-03-12T01:59

культура

сша

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730460_0:303:2566:1746_1920x0_80_0_0_6efe64b43d0823639e861b034a35e73e.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Актер Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст", во время работы над которым была застрелена оператор Галина Хатчинс, сообщает Los Angeles Times.В иске Болдуин настаивает, что не несет ответственности за смерть Хатчинс и требует возместить убытки, говорится в сообщении. "Он также заявил, что участвовал только в принятии творческих решений и не отвечал за безопасность огнестрельного оружия или найм сотрудников", - сообщает издание.Болдуин в иске пишет, что пытался договориться с семьей Хатчинс, взяв на себя инициативу, чтобы мужу и сыну погибшей была выплачена компенсация, говорится в сообщении. Кроме того, Болдуин указал, что связался со съемочной группой, чтобы те попытались закончить съемки, тем самым почтив память Хатчинс, говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что муж Хатчинс подал в суд на Болдуина и причастных к созданию фильма компаний, продюсеров и членов съемочной группы.В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Правоохранительные органы в США ведут расследование инцидента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/bolduin-1771876434.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, в мире, украина