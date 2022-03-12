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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220312/isk-1777780606.html
Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст", сообщили СМИ
Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст", сообщили СМИ - РИА Новости, 12.03.2022
Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст", сообщили СМИ
Актер Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст", во время работы над которым была застрелена оператор Галина Хатчинс, сообщает Los Angeles Times. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T01:59
2022-03-12T01:59
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Актер Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст", во время работы над которым была застрелена оператор Галина Хатчинс, сообщает Los Angeles Times.В иске Болдуин настаивает, что не несет ответственности за смерть Хатчинс и требует возместить убытки, говорится в сообщении. "Он также заявил, что участвовал только в принятии творческих решений и не отвечал за безопасность огнестрельного оружия или найм сотрудников", - сообщает издание.Болдуин в иске пишет, что пытался договориться с семьей Хатчинс, взяв на себя инициативу, чтобы мужу и сыну погибшей была выплачена компенсация, говорится в сообщении. Кроме того, Болдуин указал, что связался со съемочной группой, чтобы те попытались закончить съемки, тем самым почтив память Хатчинс, говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что муж Хатчинс подал в суд на Болдуина и причастных к созданию фильма компаний, продюсеров и членов съемочной группы.В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Правоохранительные органы в США ведут расследование инцидента.
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сша, в мире, украина
01:59 12.03.2022
 
Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст", сообщили СМИ

Los Angeles Times: голливудский актер Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст"

© AP Photo / Julie JacobsonГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Julie Jacobson
Голливудский актер Алек Болдуин
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Актер Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст", во время работы над которым была застрелена оператор Галина Хатчинс, сообщает Los Angeles Times.
"Болдуин подал арбитражный иск против продюсеров фильма "Раст", чтобы снять с себя ответственность и покрыть свои судебные издержки", - говорится в сообщении.
В иске Болдуин настаивает, что не несет ответственности за смерть Хатчинс и требует возместить убытки, говорится в сообщении. "Он также заявил, что участвовал только в принятии творческих решений и не отвечал за безопасность огнестрельного оружия или найм сотрудников", - сообщает издание.
Болдуин в иске пишет, что пытался договориться с семьей Хатчинс, взяв на себя инициативу, чтобы мужу и сыну погибшей была выплачена компенсация, говорится в сообщении. Кроме того, Болдуин указал, что связался со съемочной группой, чтобы те попытались закончить съемки, тем самым почтив память Хатчинс, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что муж Хатчинс подал в суд на Болдуина и причастных к созданию фильма компаний, продюсеров и членов съемочной группы.
В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Правоохранительные органы в США ведут расследование инцидента.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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